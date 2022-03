Ukraińska Prawda poinformowała o rozpoczęciu rozmów, powołując się na prezydenckiego doradcę Mychajło Podolaka oraz rosyjską agencję informacyjna TASS.

Wcześniej, Podolak w nagraniu zamieszczonym w serwisie Twitter powiedział: "Za kilka minut zaczniemy rozmawiać z przedstawicielami kraju, który na poważnie uważa, że przemoc na dużą skalę wobec ludności cywilnej w XXI wieku jest argumentem. Spróbujemy udowodnić, że tak nie jest" - powiedział Podolak.

Zaapelował również, by nie zwracać uwagi na nieprawdziwe informacje "o Janukowyczu".

"Nie wiem, kogo jeszcze oni chcą mianować swoimi namiestnikami na Ukrainie. (...) Wszystko będzie tak, żeby było dobrze dla Ukrainy i naszych ludzi" - zapewnił Podolak, odnosząc się w ten sposób do pogłosek, jakoby Kreml dążył do przywrócenia zbiegłego prezydenta Wiktora Janukowycza z powrotem do władzy.