Konklawe 2025 - o której godzinie?

7 maja 2025 roku, o godzinie 16:30, w Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie rozpoczęło się konklawe mające na celu wybór następcy papieża Franciszka, który zmarł 21 kwietnia 2025 roku po 12 latach pontyfikatu.

Reklama

Wybór nowego papieża następuje podczas konklawe, które rozpoczyna się najwcześniej 15, a najpóźniej 20 dni po śmierci lub rezygnacji papieża. Ten czas jest przeznaczony na przygotowania oraz przybycie kardynałów z całego świata.

Jak długo potrwa konklawe?

Statystycznie, współczesne konklawe trwa od 1 do 5 dni.

Nie ma z góry ustalonego czasu trwania konklawe. Proces wyboru trwa do momentu, aż jeden z kardynałów otrzyma co najmniej 2/3 głosów. Odbywają się maksymalnie cztery głosowania dziennie – dwa rano i dwa po południu.

W przeszłości wybór papieża potrafił zająć od jednego dnia (np. papież Jan Paweł I w 1978 roku) do nawet kilku tygodni. Najdłuższe konklawe w historii trwało ponad 2 lata (124 osób), ale dziś taki scenariusz jest wykluczony.

Kiedy wybiorą nowego papieża? Zasady konklawe

Konklawe to tajne zgromadzenie kardynałów-elektorów, które odbywa się w Kaplicy Sykstyńskiej. Obowiązują je surowe reguły:

Udział biorą tylko kardynałowie poniżej 80. roku życia – nazywani elektorami.

Zgromadzenie odbywa się w całkowitej izolacji od świata zewnętrznego.

Wszyscy uczestnicy składają przysięgę tajemnicy – nie mogą ujawniać treści rozmów ani wyników głosowań.

Głosowanie odbywa się na papierowych kartach – każda z nich trafia do urny, a po zliczeniu spalana jest w specjalnym piecu.

Kiedy zobaczymy biały dym konklawe?

Kolor dymu informuje wiernych o wyniku:

czarny dym – brak decyzji,

biały dym – wybrano papieża.

Pierwszy biały dym z Kaplicy Sykstyńskiej – czyli sygnał, że wybrano nowego papieża – może pojawić się już dziś, 7 maja 2025 roku, około godziny 19:00, jeśli kardynałowie-elektorzy dojdą do porozumienia podczas pierwszego głosowania po południu. Po wyborze, nowy papież przyjmuje imię i wychodzi na balkon Bazyliki św. Piotra, gdzie ogłaszany jest słynną formułą: „Habemus Papam”.

Wśród 133 elektorów uczestniczących w konklawe znajduje się czterech Polaków: kardynałowie Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz, Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś. Wierni na całym świecie z niecierpliwością oczekują na moment, gdy z balkonu Bazyliki św. Piotra usłyszą słowa: „Habemus Papam” – mamy papieża.

Konklawe 2025 - relacja na żywo