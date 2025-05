Gdzie i kiedy odbędzie się Eurowizja 2025?

69. Konkurs Piosenki Eurowizji 2025 odbędzie się w Bazylei, Szwajcaria. Wydarzenie zaplanowano na 13, 15 i 17 maja 2025 roku w hali St. Jakobshalle, mieszczącej się w dzielnicy Münchenstein, tuż przy granicy z Bazyleą.

Reklama

O której zaczyna się Eurowizja 13.05.2025? [WTOREK]

Pierwszy półfinał Eurowizji odbędzie się we wtorek, 13 maja 2025 o godzinie 21:00.

Gdzie oglądać Eurowizję 2025?

Transmisję z pierwszego półfinału Eurowizji 2025 udostępnimy w naszym serwisie na żywo o godz. 21:00.

Relację z konkursu będzie można śledzić również w:

TVP1 – transmisja na żywo

TVP Polonia – dla widzów za granicą

TVP VOD – online

YouTube Eurovision – streaming międzynarodowy

Eurowizja 2025 - Justyna Steczkowska znów reprezentuje Polskę

To będzie wielki moment. Justyna Steczkowska, która w 1995 roku z utworem „Sama” zdobyła 18. miejsce, wraca do Eurowizji. Tym razem z klimatycznym utworem „Gaja” – i wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najbardziej stylowych występów tegorocznego konkursu.

Eurowizja 2025 - o której wystąpi Justyna Steczkowska?

Start Eurowizji we wtorek, 13 maja 2025 zaplanowano o godzinie 21:00. Steczkowska zaprezentuje się jako druga w kolejności – zaraz po Islandii – więc jej występu możemy spodziewać się około 21:10 czasu polskiego. Transmisja dostępna będzie na żywo w TVP1, TVP Polonia oraz online w TVP VOD i na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube.

Harmonogram Eurowizji 2025

13 maja (wtorek), godz. 21:00 – Pierwszy półfinał

– Pierwszy półfinał 15 maja (czwartek), godz. 21:00 – Drugi półfinał

– Drugi półfinał 17 maja (sobota), godz. 21:00 – Wielki finał

Wszystkie transmisje będą dostępne na żywo w TVP1, TVP Polonia oraz online na platformie TVP VOD i oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube.

Eurowizja 2025 - uczestnicy pierwszego półfinału, 13 maja 2025 [WTOREK]

Islandia – Væb – “Róa”

Polska – Justyna Steczkowska – “Gaja”

Słowenia – Klemen – “How Much Time Do We Have Left”

Estonia – Tommy Cash – “Espresso Macchiato”

Ukraina – Ziferblat – “Bird of Pray”

Szwecja – KAJ – “Bara bada bastu”

Portugalia – Napa – “Deslocado”

Norwegia – Kyle Alessandro – “Lighter”

Belgia – Red Sebastian – “Strobe Lights”

Azerbejdżan – Mamagama – “Run with U”

San Marino – Gabry Ponte – “Tutta l’Italia”

Albania – Shkodra Elektronike – “Zjerm”

Holandia – Claude – “C’est la vie”

Chorwacja – Marko Bošnjak – “Poison Cake”

Cypr – Theo Evan – “Shh”

Dodatkowo, jako goście specjalni, podczas półfinału wystąpią przedstawiciele krajów z tzw. “Wielkiej Piątki” oraz gospodarza: Hiszpanii, Szwajcarii i Włoch.

Eurowizja 2025 - uczestnicy drugiego półfinału, 15 maja 2025 [CZWARTEK]

Australia – Go-Jo – “Milkshake Man”

Czarnogóra – Nina Žižić – “Dobrodošli”

Irlandia – Emmy – “Laika Party”

Łotwa – Tautumeitas – “Bur man laimi”

Armenia – Parg – “Survivor”

Austria – JJ – “Wasted Love”

Grecja – Klavdia – “Asteromata”

Litwa – Katarsis – “Tavo akys”

Malta – Miriana Conte – “Serving”

Gruzja – Mariam Shengelia – “Freedom”

Dania – Sissal – “Hallucination”

Czechy – Adonxs – “Kiss Kiss Goodbye”

Luksemburg – Laura Thorn – “La poupée monte le son”

Izrael – Yuval Raphael – “New Day Will Rise”

Serbia – Princ – “Mila”

Finlandia – Erika Vikman – “Ich komme”

Podczas tego półfinału również wystąpią gościnnie reprezentanci Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Eurowizja 2025 - Wielki finał, 17 maja 2025 [SOBOTA]

W finale wystąpią:

10 najlepszych uczestników z pierwszego półfinału

10 najlepszych uczestników z drugiego półfinału

Kraje z tzw. “Wielkiej Piątki”: Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania

Łącznie w finale zobaczymy 26 uczestników.