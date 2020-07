Komisarz UA oznajmiła na konferencji prasowej, że skutki ekonomiczne kwarantanny i zamykania granic w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa są poważne, a transport lotniczy kontynentu został uderzony szczególnie mocno.

Dodała, że zyski z turystyki i przewozów lotniczych stanowią 10 procent PKB Afryki.

"Mamy 24 miliony afrykańskich rodzin, których źródła utrzymania są związane z podróżami i turystyką" - powiedziała Abou-Zeid, dodając, że pogorszenie koniunktury nastąpiło w roku, w którym spodziewano się, że Afryka zwiększy liczbę podróży i poszerzy transport lotniczy.

"Uderzenie to jest bardzo silne, to zarówno straty ekonomiczne jak i utrata miejsc pracy" - powiedziała. Komisarz dodała, że afrykańskie linie lotnicze odnotowały do tej pory 95-procentowy spadek przychodów, o około 8 miliardów dolarów.

"Niektóre linie lotnicze na kontynencie nie osiągną poziomu sprzed Covid-19” - powiedziała Abou-Zeid, dodając, że zapaść nastąpiła w czasie, gdy niektóre linie lotnicze były na wczesnym etapie rozwoju, podczas gdy inne, takie jak South African Airways, miały trudności nawet przed pandemią.

Komisarz dodała, że bardziej odporni na kryzys przewoźnicy, tacy jak Ethiopian Airlines, wykorzystują okazję do przejęcia mniejszych firm, ale wybuch pandemii przeszkodził planom Unii Afrykańskiej dotyczącym jednolitego afrykańskiego rynku transportu lotniczego.

Prosper Zo'o Minto'o, dyrektor regionalny Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, powiedział na konferencji prasowej, że afrykańskie linie lotnicze będą potrzebowały około 20 miliardów dolarów, aby wznowić działalność.