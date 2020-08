Obywatele i mieszkańcy większości krajów europejskich mogą bez przeszkód podróżować na Łotwę i do Estonii, o ile w kraju, z którego przyjeżdżają liczba nowych infekcji koronawirusem w ciągu ostatnich 14 dni nie przekroczyła 16 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Wówczas obowiązuje ich 14-dniowa samoizolacja, podczas której zobowiązani są do unikania wszelkich niepotrzebnych kontaktów społecznych i opuszczania swojego miejsca pobytu tylko w celu załatwienia niezbędnych spraw.

Zarówno władze Łotwy, jak i Estonii co piątek aktualizują listę państw ze wskaźnikami zachorowań za poprzednie dwa tygodnie. Dla Polski wynosi on obecnie 20,1. Dla Łotwy 3,8, a dla Estonii 7,3. Rząd Łotwy doradza swoim obywatelom, by poważnie rozważyli konieczność wyjazdu do krajów z większym niż 16 wskaźnikiem zachorowań, w tym do Polski.

Na Łotwie koronawirusem zakaziło się do czwartku 1 281 osób, spośród których 1 070 wyzdrowiało, a 32 zmarło - informują władze medyczne tego kraju. W ciągu ostatniej doby wykryto sześć nowych infekcji.

Bilans pandemii w Estonii wynosi 2 133 zakażeń i 69 zgonów. W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono tam dziesięć nowych infekcji.

Litwa: Po powrocie z Polski obowiązek samoizolacji

Po powrocie z Polski na Litwę od poniedziałku będzie obowiązywała dwutygodniowa kwarantanna – postanowił w piątek litewski rząd w związku z rosnącą w Polsce liczbą zakażeń koronawirusem. Ten wymóg nie będzie dotyczył osób, które udają się do pracy. Na przykład polskich rolników uprawiający rolę na Litwie.

Od poniedziałku samoizolacja będzie też obowiązywała osoby, które wrócą z Cypru. Obcokrajowcom w Holandii i Islandii wjazd na Litwę będzie zakazany.

Zgodnie z przyjętą zasadą Litwa stosuje przymusową kwarantannę wobec osób, które przybywają z krajów, w których wskaźnik zachorowalności na Covid-19 w ciągu ostatnich 14 dni przekroczył 16 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Natomiast w przypadku, gdy liczba zakażeń na koronawirusa w poszczególnych krajach przekroczyła 25 na 100 tys. wprowadzany jest zakaz wjazdu. Lista jest aktualizowana każdego piątku.

Według danych Europejskiego Centrum ds. Prewencji i Kontroli Chorób obecnie wskaźnik zachorowalności w Polsce wynosi 20,1.

Litewski rząd już w czwartek zaapelował do wszystkich, którzy przebywają w Polsce lub planują wyjechać tam na weekend, o powrót do północy z niedzieli na poniedziałek.

Litewskie ministerstwo spraw wewnętrznych zapowiedziało też, że jeżeli przyjdzie wprowadzić zakaz wjazdu z Polski, na granicy litewsko-polskiej zostaną wzmocnione siły policyjne, dyżur będą pełnili specjaliści Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego.

Od poniedziałku takie kontrole zostaną już wprowadzone na litewskich lotniskach i w porcie w Kłajpedzie. W celu kontrolowania rozprzestrzeniania się koronawirusa i ułatwienia śledzenia osób potencjalnie zakażonych będą rejestrowani wszyscy powracający do kraju samolotami i promami.

Wskaźnik zachorowalności na Litwie wynosi obecnie 6,7 przypadków na 100 tys.

W ciągu ostatniej doby na Litwie odnotowano 23 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Ogólna liczba chorych w kraju obecnie wynosi 442. Z powodu zakażenia zmarło 81 osób.