Organizacja mająca siedzibę w Mestre na północy podkreśliła, że ekonomiczne konsekwencje obecnego kryzysu pandemicznego można porównać do tego, co stałoby się, gdyby lockdown przez cały rok obowiązywał w regionie Wenecja Euganejska.

Skutki pandemii będą znacznie poważniejsze od tych, jakie przyniósł rok 2009, uważany za najgorszy dla gospodarki Włoch - stwierdziło stowarzyszenie. Przypomniało, że 11 lat temu PKB spadło o 5,5 procent.

"W tym roku, jeśli pójdzie dobrze, PKB zmniejszy się o 10 procent" - dodał Paolo Zabeo z organizacji rzemiosła i małych firm.

"Dlatego - oświadczył - sprzeciwiamy się wszelkim decyzjom o zamknięciu kraju, co mogłoby pogrążyć dalej sytuację; także dlatego, że to, co najgorsze, jeszcze przed nami".

Z przedstawionego raportu wynika, że obecny spadek konsumpcji w wyniku pandemii przyniesie rodzinom "oszczędności" w wysokości 96 miliardów euro. Każda włoska rodzina wyda w tym roku o 3700 euro mniej. Konsumpcja, zaznaczono, zmniejsza się mimo spadku cen od maja; rodziny kupują mniej z powodu ograniczenia dostępnych środków i obaw o przyszłość.

Towar leży na półkach, handlowcy mają coraz większe kłopoty, producenci są zmuszeni obniżyć produkcję, co sprawia, że ich pracownicy są zwalniani lub posyłani na przymusowy urlop - podkreśliła włoska organizacja.