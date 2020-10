Rząd Ukrainy przedłużył w środę do końca roku stan nadzwyczajny wprowadzony w marcu w związku z Covid-19. Wcześniej władze przedłużyły do końca grudnia tzw. adaptacyjną kwarantannę, polegającą na dostosowywaniu restrykcji do sytuacji epidemicznej w danym regionie.

"Rząd przedłużył stan nadzwyczajny do 31 grudnia. Na świecie i na Ukrainie poziom zachorowalności na Covid-19 wzrasta" - napisał premier Denys Szmyhal w serwisie Telegram. Jak wyjaśnia ukraiński rząd, ogłoszenie stanu nadzwyczajnego (sytuacji nadzwyczajnej) przewiduje, że władze, a przede wszystkim służby obrony cywilnej, pracują w specjalnym, wzmocnionym trybie. 13 października, kiedy wydłużono obowiązywanie tzw. adaptacyjnej kwarantanny, premier oznajmił, że z obecną dynamiką zachorowań system opieki medycznej na Ukrainie "może nie wytrzymać" i w kraju może powtórzyć się scenariusz, który obserwowano wiosną we Włoszech czy w Hiszpanii. Zgodnie z zasadami tzw. kwarantanny adaptacyjnej kraj podzielony jest na strefy - zieloną, żółtą, pomarańczową i czerwoną - w zależności od sytuacji epidemicznej. Dla każdej ze stref są przewidziane oddzielne restrykcje. Na Ukrainie potwierdzono w środę 7474 nowe zakażenia koronawirusem w ciągu ostatniej doby. 165 zainfekowanych zmarło, a 3306 pacjentów wyzdrowiało - to najwyższe bilanse od początku pandemii. W kraju jest 207 678 aktywnych zakażeń.