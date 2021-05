"Naprawdę boimy się nie tylko o jego wolność, ale i o jego życie" - powiedziała w stacji Sky News, dodając, że Pratasiewicz jest czołowym przeciwnikiem Alaksandra Łukaszenki.

W niedzielę samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi Mińsku wskutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny. Działania Białorusi potępiło w niedzielę wiele państw, w tym Polska, zarzucając jej władzom złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, „terroryzm państwowy” i „porwanie samolotu”.

Cichanouska była główną przeciwniczką Łukaszenki w przeprowadzonych w sierpniu zeszłego roku wyborach prezydenckich, które w powszechnej opinii krajów demokratycznych zostały sfałszowane. Po ogłoszeniu wyników, korzystnych dla Łukaszenki, na Białorusi rozpoczęły się masowe protesty przeciwników jego reżimu oraz ich prześladowania przez władze, zaś Cichanouska została zmuszona do wyjazdu z kraju.