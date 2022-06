Oto kraje o najwyższym prognozowanym wzroście PKB w 2022 r. Wykres przygotowała redakcja Statista (przedstawia on stan na kwiecień br.). Na szczycie listy znajduje się Gujana z szacowanym wzrostem PKB na poziomie 47,2 proc. Następnie uplasował się Irak (9,5 proc.) oraz Kuwejt (8,2 proc.) ex aequo z Indiami (8,2 proc.).

Indyjski PKB ucierpiał z powodu restrykcji pandemicznych, które zahamowały aktywność gospodarczą w ostatnim kwartale indyjskiego roku fiskalnego. Jednak patrząc z szerszej perspektywy, wzrost PKB w Indiach nadal wypada nieźle w skali globalnej, a do 2030 roku kraj ten ma prześcignąć Japonię jako druga co do wielkości gospodarka Azji. MFW prognozuje, że w 2022 roku Indie odnotują wzrost PKB na poziomie 8,2 proc., co uplasuje ten kraj w pierwszej czwórce najszybciej rozwijających się gospodarek świata (spośród tych, których PKB w 2021 roku wyniesie 10 miliardów dolarów lub więcej).

Gospodarki wysokiego wzrostu w 2022 r.