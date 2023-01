"Nasze najnowsze prognozy wskazują na gwałtowne i długotrwałe spowolnienie, z globalnym wzrostem do 1,7 proc. w 2023 roku z 3 proc. [oczekiwanych] 6 miesięcy temu. Pogorszenie to ma szeroki zasięg: praktycznie we wszystkich regionach świata wzrost dochodu na osobę będzie wolniejszy niż w ciągu dekady przed COVID-19. Pogorszenie globalnego dobrobytu będzie się prawdopodobnie utrzymywać: do końca 2024 r. poziom PKB w krajach o rynkach wschodzących i rozwijających się (EMDEs) będzie o około 6 procent poniżej poziomu oczekiwanego w przeddzień pandemii. Ponadto mediany dochodów ulegają ulegają znacznej erozji przez inflację, deprecjację walut i niedoinwestowanie" - czytamy w raporcie.

Bank Światowy spodziewa się wzrostu PKB w USA na poziomie 0,5 proc. w 2023 r. (obniżka oczekiwań o 1,9 pkt proc.) i 1,6 proc. w 2024 r. (-0,4 pkt proc.).

W przypadku strefy euro wzrost prognozowany jest na poziomie 0 proc. w 2023 r. (-1,9 pkt proc.) i 1,6 proc. w 2024 r. (-0,3 pkt proc.).

Oczekiwania wobec Chin wynoszą odpowiednio: 4,3 proc. w 2023 r. (-0,9 pkt proc.) i 5 proc. w 2024 r. (-0,1 pkt proc.).

(ISBnews)