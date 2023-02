Według firmy analitycznej Kpler, ogólne przepływy paliw w zeszłym miesiącu były najwyższe od czasu inwazji na Ukrainę rok temu i przekroczyły rekord ustanowiony w kwietniu 2020 r. Eksport oleju opałowego osiągnął rekordowy poziom.

Reklama

Rośnie popyt na rosyjską ropę

Reklama

Szał zakupów był prawdopodobnie wspierany przez prywatne rafinerie, ale państwowi przetwórcy wykazują teraz wyraźnie większe zainteresowanie rosyjską ropą.

Chiny obok Indii są największym odbiorcą rosyjskiej ropy po ataku Rosji na Ukrainie, który przeorganizował światowe przepływy energii. Aby przyciągnąć kurczącą się grupę klientów, Moskwa musiała oferować sowite zniżki na swoje produkty, co jest mile widziane przez azjatyckich nabywców próbujących kontrolować inflację.

Tymczasem kraje zachodnie chcą pozbawić Kreml funduszy na wojnę, ale jednocześnie wciąż mieć kontrolę nad światowymi cenami ropy.

Według danych firmy Kpler z 20 lutego, całkowity eksport ropy naftowej i oleju opałowego z Rosji do Chin osiągnął w ubiegłym miesiącu 1,66 miliona baryłek dziennie. To więcej niż poprzedni rekord ustanowiony w kwietniu 2020 r., kiedy Państwo Środka wychodziło z pierwszych ograniczeń związanych z Covid-19. Przepływy ropy naftowej i kondensatu wzrosły do 1,52 miliona baryłek dziennie, niewiele poniżej rekordu ustanowionego prawie trzy lata temu.

Ożywienie chińskiej gospodarki

Wzrost chińskich zakupów świadczy o ożywieniu gospodarczym tego kraju, co powinno pomóc w utrzymaniu światowych cen ropy. Międzynarodowa Agencja Energetyczna w zeszłym tygodniu wskazała Chiny jako przyczynę zwiększenia swoich prognoz popytu, podczas gdy producent z OPEC, Iran, przewiduje, że Brent wzrośnie w tym roku powyżej 100 dolarów za baryłkę.

Dotarcie do Chin ładunków wysłanych z zachodnich portów Rosji może zająć ponad sześć tygodni, podczas gdy transporty wysyłane z Dalekiego Wschodu zazwyczaj przybywają w tym samym miesiącu.

Według handlowców oferty na rosyjską ropę Ural i ESPO zostały ustalone z dyskontem odpowiednio 13 i 8 dolarów za baryłkę w stosunku do ropy Brent. To znacznie taniej niż podobne gatunki z Afryki Zachodniej, które były wyceniane na poziomie zbliżonym do parytetu lub z premią w stosunku do Brent.

Największa gospodarka Azji zdominowała zakupy ESPO, gatunku, który można szybko wysłać z rosyjskiego Dalekiego Wschodu, od końca 2022 roku. Prywatne rafinerie były kluczowymi konsumentami, ale handlowcy obserwują popyt także ze strony państwowych rafinerii, takich jak China Petroleum & Chemical Corp. lub Sinopec, a także CNOOC Ltd.

Chiny nie tylko kupiły cały miesięczny harmonogram załadunku ESPO na styczeń, ale także zakupiły gatunki arktyczne i Ural - powiedział Viktor Katona, główny analityk ds. ropy naftowej w Kpler. Powiedział, że szał zakupów oleju opałowego pochodzi głównie z regionów Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego.

Dane z monitoringu statków wskazują, że więcej ropy może płynąć do Chin z zachodnich portów Rosji - Primorska i Noworosyjska, gdzie ładowana jest m.in. ropa Ural.

Olej opałowy może być przetwarzany zamiast ropy naftowej w dużych jednostkach destylacyjnych lub wykorzystywany w zakładach wtórnych, takich jak koksownie, do produkcji oleju napędowego lub benzyny. HSFO można również mieszać z paliwem żeglugowym lub bitumem. Było to 16 do 17 USD za baryłkę z rabatem do Brent przed opodatkowaniem - twierdzą handlowcy.

Prywatne rafinerie w Chinach kupują od końca 2022 roku więcej oleju opałowego ze względu na atrakcyjne ceny, uważa Mia Geng, analityk w firmie konsultingowej FGE. Prywatne rafinerie czasami decydują się na rafinację oleju opałowego zamiast ropy naftowej, starając się ominąć wydane przez rząd kwoty, mające na celu ograniczenie importu ropy naftowej, ale niedawny wzrost zakupów był bardziej prawdopodobny ze względu na to, że przetwórcy byli w stanie czerpać znaczne zyski z przetwarzania - dodał.