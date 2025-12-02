Reklama

Wołczańsk: kluczowy punkt na mapie wojny

Po miesiącach zaciekłych walk, Rosjanie ogłosili zdobycie Wołczańska – miasta w północnej części obwodu charkowskiego. Walki o to miejsce trwały od maja 2024 roku. Jak relacjonują rosyjskie źródła, to właśnie tutaj udało się uzyskać przewagę w powietrzu i wyprzeć ukraińskie siły z zabudowań miejskich.

/> />

Putin podkreślił konieczność dalszego wypychania frontu na południe. Wołczańsk może też stanowić punkt wypadowy w stronę samego Charkowa, choć oficjalnie Rosjanie nie zapowiadają próby jego zdobycia. Jednak zbliżenie się do miasta umożliwi prowadzenie uderzeń dronami i artylerią na to miasto. Jest to o tyle istotne, że w Charkowie armia Ukrainy rozlokowała wyrzutnie HIMARS.

Z kolei Prezydent Ukrainy Zełenski apelował wczoraj w mediach, by nie ufać rosyjskim źródłom i opierać się na ukraińskich. Przykłądem według niego jest Kupiańsk, gdzie ukraińska strona miała odnieść sukcesy o których nie informują media rosyjskie.

/> />

Ukraińskie źródła: Pokrowsk stracony, Mirnograd okrążony

Tymczasem nieoficjalne ukraińskie źródła, w tym powiązane z projektem DeepState, potwierdzają dramatyczne pogorszenie sytuacji w rejonie Pokrowska i Mirnogradu. Jak relacjonują żołnierze na froncie, rosyjskie oddziały rozpraszają się w centralnych i północnych dzielnicach Pokrowska, co utrudnia ich precyzyjne lokalizowanie i skuteczne wypieranie. Z południa miasta coraz rzadziej działają ukraińskie patrole, a utrzymanie pozycji wymaga stałego zaangażowania bezzałogowców i obserwatorów.

/> />

Jak pisze DeepState logistyka w rejonie Mirnogradu praktycznie przestała funkcjonować w tradycyjny sposób. Ruch sprzętu i ludzi odbywa się głównie z użyciem dronów latających i naziemnych, ponieważ każda próba przejazdu kończy się wejściem w rosyjskie zasadzki. Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że jak wskazuje DeepState – rosyjskie siły zaczęły stosować zapory inżynieryjne, takie jak drut kolczasty, by blokować szlaki komunikacyjne i fizycznie otaczać miasto. To pośrednio potwierdza rosyjskie informacje o pełnym okrążeniem Mirnogradu i zdobyciu kontroli nad Pokrowskiem.

Pokrowsk: strategiczna zdobycz i nowe możliwości ofensywy

Przejęcie Pokrowska otwiera przed rosyjskim dowództwem szereg nowych opcji taktycznych. Linia Pokrowsk–Selydowe–Kurachowe znalazła się w całości pod rosyjską kontrolą. . Na celowniku Rosjan są teraz Griszyno, Dobropole oraz Konstantynówka, a dalsze działania mogą prowadzić aż do granic obwodu dniepropietrowskiego.

/> />

Rosyjscy eksperci sugerują, że z Pokrowska można ruszyć na zachód autostradą E50 lub na północ w kierunku Kramatorska, gdzie ukraińska obrona nie była przygotowywana od tej strony. Zdobycie tego obszaru może pozwolić na wejście od zachodu na linię Słowiańsk–Kramatorsk, co może poważnie skomplikować sytuację ukraińskich obrońców.

Nowa „strefa bezpieczeństwa”? Putin ujawnia dalsze plany

Na niedawnym spotkaniu z dowódcami grupy "Zachód" Putin zapowiedział, że Rosja planuje utworzenie strefy bezpieczeństwa na granicy z Ukrainą. Celem ma być przejęcie kontroli nad fragmentami obwodów: charkowskiego, sumskiego i czernihowskiego. Ma to zabezpieczyć rosyjskie terytorium przed wojskowymi akcjami podobnymi do tej jaka miała miejsce w przypadku ukraińskiego ataku na rosyjski obwód kurski. Można jednak zakładać, że Ukraina będzie stawiać opór w lasach porastających ten obszar i to zadanie może nie okazać się dla Rosjan takie łatwe.