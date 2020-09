"To dobra decyzja dla bezpieczeństwa Polski, a także dla państw wschodniej flanki NATO, dlatego że dowództwo V Korpusu swoim zasięgiem będzie obejmowało nie tylko żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Polsce, ale też na całej wschodniej flance NATO" - powiedział Błaszczak w czwartek dziennikarzom odnosząc się do tego, że Poznań został oficjalnie wybrany na siedzibę wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu Wojsk Lądowych USA.

Ocenił też, że została wzmocniona pozycja naszego kraju na arenie międzynarodowej. Zdaniem Błaszczaka przysłużyła się temu umowa pomiędzy Polską a USA podpisana 15 sierpnia tego roku, w 100-lecie Bitwy Warszawskiej. "Ta umowa daje ramy prawne od tego, żeby obecność amerykańska miała trwały charakter. To są ramy prawne również do zwiększenia liczby żołnierzy USA w naszym kraju. Powstanie również infrastruktura, która pozwoli na przyjęcie nawet ponad 20 tys. żołnierzy amerykańskich w Polsce" - zapowiedział szef MON.

Wyjaśnił też, że żołnierze amerykańscy stacjonujący w Polsce będą ćwiczyć razem z polskimi żołnierzami, a ćwiczenia te będą miały charakter cykliczny. "Te ćwiczenia będą podnosiły zdolności i umiejętności naszych żołnierzy" - zapewnił.

Błaszczak stwierdził również, że Polska jest "z marszu" przygotowana do przyjęcia w Poznaniu żołnierzy dowództwa V Korpusu, gdyż jest tam już amerykańskie dowództwo dywizyjne. "Jest tam więc już infrastruktura. Jesteśmy umówieni z sekretarzem obrony Markiem Esperem, że w październiku pierwsi żołnierze z dowództwa V Korpusu pojawią się w naszym kraju, w Poznaniu" - poinformował.

W środę dowództwo amerykańskich wojsk lądowych w Europie (USAREUR) zamieściło oświadczenie potwierdzające, że wysunięte stanowisko dowodzenia V Korpusu będzie działało w Poznaniu. Dowództwo USAREUR poinformowało też, że na październik jest planowany przyjazd pierwszych żołnierzy, których zadaniem będzie planowanie operacyjne i dowodzenie rotacyjną obecnością amerykańskich wojsk lądowych w Europie. Dotychczas Poznań jest siedzibą wysuniętego dowództwa amerykańskiej 1. Dywizji Piechoty.

Utworzenie w Polsce wysuniętego dowództwa V Korpusu zapowiedziano w umowie podpisanej w Warszawie 15 sierpnia przez szefa polskiego MON i amerykańskiego sekretarza stanu Mike’a Pompeo. Umowa ma ułatwić rozlokowanie w Polsce kolejnych wojsk USA, których liczebność – zgodnie z ubiegłorocznymi deklaracjami prezydentów obu państw – ma wzrosnąć o ok. 1000, do ok. 5,5 tys. Pod koniec lipca br. zapowiedziano, że wysunięte stanowisko dowodzenia reaktywowanego V Korpusu USA ma liczyć ok. 200 żołnierzy.

Reaktywację V Korpusu zapowiedział w lutym br. departament wojsk lądowych wchodzący w skład Departamentu Obrony USA. Dowódcą V Korpusu został John Kolasheski, który 4 sierpnia w Krakowie otrzymał nominację na stopień generała broni.

Dowództwo V Korpusu mieści się w Fort Knox w stanie Kentucky. Ogłaszając decyzję o aktywacji dowództwa Korpusu Pentagon zapowiedział, że wysunięte stanowisko dowodzenia znajdzie się w Europie. Całe dowództwo ma liczyć ok. 635 żołnierzy, część z nich będzie rotacyjnie służyć w Poznaniu.

V Korpus ma być głównym uczestnikiem planowanego na maj i czerwiec 2021 na Bałkanach i w regionie Morza Czarnego ćwiczenia Defender-Europe 21.(PAP)

autor: Krzysztof Kowalczyk