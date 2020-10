Usługa jest na razie dostępna dla pasażerów lecących do Hongkongu i do Włoch, gdyż ich władze wymagają od przylatujących z Wielkiej Brytanii negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2, ale firmy Collison i Swissport, które uruchomiły tę usługę na Heathrow, liczą, że niedługo będzie można je wykonywać także dla pasażerowie na innych kierunkach.

Wykonywane na lotnisku testy molekularne LAMP są szybsze niż normalne testy PCR, bo nie wymagają wysyłania próbek do laboratoriów, choć są też nieco mniej dokładne. Jak się uważa, są jednak pewniejsze niż testy antygenowe. Cena takiego testu na Heathrow to 80 funtów.

Te same dwie firmy, które uruchomiły usługę, zorganizowały w sierpniu podobny punkt testowy na Heathrow dla pasażerów przylatujących do Wielkiej Brytanii. Nie został on jeszcze otwarty, bo rząd nie zaaprobował jego użycia jako metody na skrócenie 14-dniowej kwarantanny, która jest obowiązkowa w przypadku przylotów z większości państw świata.

W zeszłym tygodniu minister transportu Grant Shapps zapowiedział jednak, że na początku listopada przedstawi sposoby na skrócenie okresu kwarantanny po przylocie. Jedną z rozważanych opcji jest przeprowadzenie dwóch testów - pierwszy pasażerowie wykonywaliby na dwa-trzy dni przed wylotem, drugi - na lotnisku w Wielkiej Brytanii. Ale żadne decyzje w tej sprawie nie zostały jeszcze podjęte.