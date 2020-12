Jak głosi wtorkowe oświadczenie rosyjskiego Wschodniego Okręgu Wojskowego, na Kurylach podjęły dyżur bojowy rakiety S-300V4, uzupełniając rozmieszczone tam wcześniej pociski ziemia-powietrze Tor M2 o mniejszym zasięgu.

Według należącej do rosyjskiego ministerstwa obrony telewizji Zwiezda, nowe pociski rozlokowano na wyspie Iturup. Nosi ona japońską nazwę Etorofu i jest największą z czterech wysuniętych najbardziej na południe wysp archipelagu Kurylów, określanych w Japonii jako jej własne Terytoria Północne.

Wspomniane wyspy zostały zajęte przez siły zbrojne ZSRR w 1945 roku. Strona japońska uważa to za bezprawną aneksję, gdyż jej zdaniem Terytoria Północne nigdy nie należały do Rosji i nie dotyczyło ich włączenie Kurylów do Japonii na mocy kończącego wojnę rosyjsko-japońską traktatu pokojowego z 1905 roku.

Jak pisze agencja AP, rozmieszczenie rakiet S-300V4 to kolejny przejaw wzmacniania rosyjskiego potencjału wojskowego na spornych wyspach, gdzie wcześniej znalazły się między innymi najnowocześniejsze z będących do dyspozycji samolotów myśliwskich i kierowanych pocisków przeciwokrętowych.

Sprawa Terytoriów Północnych od blisko 60 lat blokuje zawarcie traktatu pokojowego Rosji (jako prawnej następczyni ZSRR) z Japonią.