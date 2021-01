"Wzbogacanie uranu przez Iran do poziomu 20 procent to wyraźna próba nasilenia kampanii nuklearnego szantażu, która zakończy się niepowodzeniem" - powiedział rzecznik Departamentu Stanu.

Iran poinformował w poniedziałek, że wznowił wzbogacanie uranu do poziomu 20 proc. zawartości rozszczepialnego izotopu U235, co odbywa się w podziemnych zakładach nuklearnych w Fordo na południe od Teheranu.

Oznacza to kolejne złamanie zawartego w 2015 roku porozumienia światowych mocarstw z Iranem w sprawie likwidacji jego wojskowego programu atomowego w zamian za stopniowe znoszenie nałożonych na Teheran międzynarodowych sankcji. Krok ten utrudni ponadto ewentualne starania amerykańskiego prezydenta-elekta Joego Bidena o ponowne przystąpienie USA do wspomnianego porozumienia, z którego wycofał je w 2018 roku prezydent Donald Trump, by móc przywrócić wcześniejsze sankcje - zauważa Reuters.

Porozumienie ze światowymi mocarstwami - obecnie już tylko z Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, Rosją i Chinami - zezwala Iranowi na wzbogacanie uranu do poziomu tylko 3,67 proc. zawartości U235, ale doszedł on już do 4,5 proc. i zmierza ku 20 proc. W przypadku materiału dla bojowych ładunków jądrowych poziom wzbogacenia musi wynosić co najmniej 90 proc.

Rzecznik Departamentu Stanu wezwał także Iran do natychmiastowego uwolnienia tankowca pływającego pod banderą Korei Południowej, zatrzymanego w Zatoce Perskiej.

"Reżim (irański) nadal zagraża wolności żeglugi w Zatoce Perskiej, w ten sposób próbując wymusić na społeczności międzynarodowej złagodzenia sankcji" - powiedział rzecznik amerykańskiego resortu spraw zagranicznych.

W poniedziałek irańskie półoficjalne agencje Fars i Tasnim poinformowały o aresztowaniu przez władze Iranu załogi zatrzymanego w cieśninie Ormuz tankowca, który płynął pod banderą Korei Południowej.

Wcześniej władze w Teheranie potwierdziły zatrzymanie tankowca Hankuk Chemi z powodu "zanieczyszczenia olejem" wód Zatoki Perskiej i cieśniny Ormuz.