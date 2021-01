We wtorek doszło do ćwiczebnego poderwania samolotów, które miało symulować odpowiedź na atak Chińskiej Armii Narodowo-Wyzwoleńczej (ChAL-W). W ćwiczeniach użyto wyprodukowane lokalnie przez Narodowy Instytut Nauki i Technologii Chung-Shan (NCSIST) pociski manewrujące typu powietrze-ziemia Wan Chien oraz uzbrojone w nie lokalne myśliwce AIDC F-CK-1 Ching-Kuo. Ćwiczenia - co jest rzadkością - były otwarte dla publiki.

Zasięg pocisków manewrujących Wan Chien ma wynosić około 250 km, więc są one w stanie dosięgnąć baz militarnych i lotnisk w prowincjach ChRL położonych najbliżej Tajwanu, czyli Fujian i Guangdong.

Jak informował resort obrony Tajwanu, w sobotę i niedzielę 28 chińskich samolotów wojskowych naruszyło od południowego zachodu strefę identyfikacji obrony powietrznej Tajwanu (ADIZ). Wśród 13 samolotów znalazły się bombowce Xian H-6K, myśliwce Shenyang J-16, samoloty Shaanxi Y-8, samoloty bojowe SU-30 oraz myśliwce Chengdu J-10. W odpowiedzi wojsko tajwańskie wysłało własne samoloty, by monitorowały sytuację.

We wtorek cztery samoloty ChAL-W ChRL wleciały w strefę ADIZ od południowego zachodu. Przez ostatni miesiąc chińska armia naruszała strefę ADIZ 22 razy.

W tym samym czasie, na Morze Południowochińskie wpłynęła grupa amerykańskich okrętów wraz z lotniskowcem USS Theodore Roosevelt, by promować „wolność mórz” w regionie. Wysłanie lotniskowca zbiegło się z oświadczeniem USA, w którym nowa administracja prezydenta Joe Bidena potwierdziła zaangażowanie na rzecz Tajwanu. W oświadczeniu wskazano, że USA nadal będą wspierały Tajwan w utrzymywaniu jego zdolności obronnych. W ubiegłym roku administracja Donalda Trumpa sześciokrotnie zatwierdziła sprzedaż broni dla Tajwanu. Podczas całej kadencji Trumpa zaaprobowano 11 takich transz - najwięcej od czasu zerwania oficjalnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy krajami.

Amerykańskie i Tajwańskie ćwiczenia nie będą jednak jedynymi na Morzu Południowochińskim. We wtorek władze ChRL ogłosiły, że ich armia odbywać będzie ćwiczenia w Zatoce Tonkińskiej, na wschód od wybrzeża Wietnamu.