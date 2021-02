“Powiększymy naszą widoczność poprzez rozlokowanie większej liczby jednostek, ale chciałbym podkreślić, że obecność marynarki nie służy prowadzeniu wojny przeciwko Chinom, a zapewnieniu bezpieczeństwa naszym obywatelom” – powiedział generał Cirilito Sobejana. Jak dodał, głównym celem wzmocnienia aktywności na Morzu Południowochińskim jest ochrona interesów filipińskich rybaków.

W styczniu niepokój na Filipinach wzbudziły nowe chińskie regulacje, umożliwiające tamtejszej straży przybrzeżnej otwieranie ognia do obcych jednostek na wodach, które Pekin uważa za podlegające swojej jurysdykcji.

“Chińskie oświadczenie, że ich straż przybrzeżna może strzelać do osób, które znajdą się na ich terytorium, jest bardzo alarmujące. To niezwykle nieodpowiedzialna wypowiedź, ponieważ nasi obywatele nie pływają na sporne wody, by toczyć tam wojnę, tylko żeby zarobić na życie” – podkreślił generał Sobejana, który stanowisko głównodowodzącego sił zbrojnych objął na początku lutego.

Chińska dyplomacja nie odpowiedziała dotąd na oświadczenie.

Pekin zgłasza historyczne pretensje do 90 proc. obszaru Morza Południowochińskiego, w tym do wód w świetle obowiązującego prawa międzynarodowego należących do okolicznych państw – Filipin, Wietnamu, Malezji i Brunei.

Spór z Filipinami toczy się o płyciznę Scarborough i archipelag Wysp Spratly, a na obszarach, które oba kraje uważają za podlegające swojej jurysdykcji, stale dochodzi do incydentów.

W 2016 roku, na wniosek rządu w Manili, Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze obalił chińskie roszczenia terytorialne.

W styczniu amerykański sekretarz stanu Antony Blinken podkreślił, że USA wspierają państwa Azji Południowo-Wschodniej opierające się naciskom Pekinu na Morzu Południowochińskim. W lutym Manila i Waszyngton mają dyskutować na temat rozwijania współpracy w ramach obowiązującego między nimi paktu obronnego oraz podpisanego w 1998 roku traktatu Visiting Forces Agreement (VFA). Ten ostatni reguluje status i zasady rotacyjnego pobytu amerykańskich wojsk na terytorium Filipin.

Morze Południowochińskie, przez które odbywa się tranzyt większości chińskich towarów, jest bogate w zasoby i ma strategiczne położenie. Stany Zjednoczone prowadzą tam regularne patrole, tzw. ćwiczenia swobody żeglugi. W ciągu ostatniego roku władze w Waszyngtonie oskarżały Pekin o wykorzystywanie pandemii Covid-19 do wzmacniania swojej obecności na tym akwenie.