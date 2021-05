"Zamknięcie punktów wejścia i wyjścia dla pacjentów i zespołów zajmujących się opieką humanitarną oraz surowe ograniczenia w dostawie materiałów medycznych pogłębiają ten kryzys zdrowia publicznego" - powiedział dyrektor regionalny WHO Ahmed Al-Mandhari podczas briefingu dla mediów.

Dodał, że w wyniku "ciężkich urazów" obciążony jest "i tak już przytłoczony system opieki zdrowotnej, który boryka się z krytycznymi niedoborami podstawowych leków i zapasów, jednocześnie walcząc z pandemią Covid-19".

Szef WHO na Zachodni Brzeg i Strefę Gazy Rik Peeperkorn poinformował, że konwój ONZ, który ma do enklawy dotrzeć z pomocą humanitarną, w tym 10 tys. szczepionek przeciwko Covid-19 firmy Sinopharm, jest gotowy, by wejść do Strefy Gazy, gdy tylko będzie to możliwe.

"Dopóki nie zostanie uzgodnione zawieszenie broni, wszystkie strony konfliktu muszą zgodzić się na przerwę humanitarną w celu zapewnienia dostępu do Gazy i jej opuszczenia" - powiedział Peeperkorn.

Według urzędników służby zdrowia od czasu rozpoczęcia walk 10 maja w Strefie Gazy 230 Palestyńczyków, w tym 65 dzieci i 39 kobiet, zostało zabitych, a ponad 1700 osób odniosło obrażenia.