Dyplomaci z ONZ przekazali w niedzielę, że Sekretarz Generalny Antonio Guterres poinformuje członków Rady Bezpieczeństwa o sytuacji w Afganistanie po przejęciu przez talibów kontroli nad stolicą kraju, Kabulem.

Guterres zaapelował w piątek do Talibanu o powstrzymanie ofensywy i przystąpienie do negocjacji pokojowych. Ostrzegł, że "Afganistan wymyka się spod kontroli". "To jest moment, aby powstrzymać ofensywę. To jest moment, aby rozpocząć poważne negocjacje. To jest moment, aby uniknąć przedłużającej się wojny domowej lub izolacji Afganistanu" – powiedział Guterres.