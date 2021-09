Wśród maszyn, które naruszyły ADIZ, było 10 myśliwców Shenyang J-16, cztery myśliwce Su-30, cztery bombowce Xian H-6 i jeden samolot Shaanxi Y-8. Jak podkreślono w oświadczeniu ministerstwa obrony, tajwańskie systemy wykrywania zagrożeń reagują w czasie rzeczywistym i zapewniają bezpieczeństwo krajowi.

Chociaż w ostatnich miesiącach naruszenia tajwańskiej strefy ADIZ przez samoloty ChRL stały się normą, w ostatnich tygodniach siły powietrzne tego kraju zmniejszyły natężenie takich działań, wysyłając przede wszystkim pojedyncze maszyny Shaanxi Y-8 czy Shaanxi KJ-500. Ostatni rekord naruszeń strefy miał miejsce w połowie czerwca, gdy wtargnęło do niej aż 28 samolotów, w tym 20 myśliwców. Według ekspertów, wtargnięcie to związane było ze szczytem G7, który wskazał na potrzebę pokojowego rozwiązania sytuacji w Cieśninie Tajwańskiej.

Już we wrześniu pojedyncze samoloty sił powietrznych ChRL naruszały strefę cztery razy. W sobotę dwie maszyny Xi’an JH-7 oraz dwa samoloty Shaanxi Y-8 wleciały do strefy również od południowego zachodu. Podczas wszystkich ostatnich incydentów chińskie samoloty wlatują do południowo-zachodniej części strefy, w bliskiej odległości od archipelagu Dongsha (Pratas), kontrolowanego przez Tajwan.

Według raportu tajwańskiego ministerstwa obrony, przedstawionego we wtorek parlamentarzystom, w przypadku konfliktu Chiny posiadają potencjał do sparaliżowania obrony kraju. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza posiada zdolności do przeprowadzenia elektronicznych i cybernetycznych ataków, które mogą zneutralizować tajwańską obronę powietrzną i morską. W połowie września na Tajwanie zaplanowane są coroczne ćwiczenia sił zbrojnych kraju Han Kuang, które miały odbyć się wcześniej, ale przełożone zostały na ten termin ze względu na sytuację pandemiczną. Ich celem jest sprawdzenie zdolności reagowania na potencjalne zagrożenie operacją zaczepną ze strony ChRL.

Z Tajpej Aleksandra Bielakowska (PAP)