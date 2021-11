Po wystąpieniu awarii natychmiast wstrzymano dostawy gazu do Rumunii. Kilka godzin później wstrzymano również tranzyt do Serbii i Węgier.

Szef Bułgartransgazu Władimir Malinow poinformował, że tranzyt do Rumunii przywrócono 7 godzin po wybuchu. Dla wznowienia przesyłu do Serbii należy wymienić rury, które zostały już dostarczone na miejscu. Przypomniał, że w minionym roku analogiczna awaria nastąpiła na południowym zachodzie kraju niedaleko granicy z Grecją.

Na miejsce wybuchu udali się przedstawiciele prokuratury i Państwowej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Według ich wstępnych oświadczeń nie chodzi o akt terrorystyczny.

Wybuch nastąpił w okolicy wsi Wetrino na północ od Warny. Według szefa Bułgartransgazu chodzi o starą część rurociągu, zbudowaną w latach 1986-1988, która obecnie jest częścią infrastruktury gazociągu Tureckiego Potoku.

Rurociąg służy do przesyłu gazu z Turcji, który transportowany jest pod Morzem Czarnym do Bułgarii. Następnie do Rumunii gaz płynie starym odgałęzieniem, a do Serbii i dalej na Węgry nową, zakończoną w minionym roku 474-kilometrową trasą, zwaną przez bułgarskie władze Bałkańskim Potokiem. Malinow zapewnił, że awaria nie wpłynęła na dostawy gazu dla Bułgarii.

Z Sofii Ewgenia Manołowa (PAP)