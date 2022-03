"Rosja prawdopodobnie celuje w ukraińską infrastrukturę komunikacyjną, aby ograniczyć dostęp obywateli Ukrainy do wiarygodnych wiadomości i informacji. Rosja podobno uderzyła wczoraj w wieżę telewizyjną w Charkowie, co spowodowało zawieszenie nadawania. Wcześniej doszło do podobnego uderzenia w wieżę telewizyjną w Kijowie w dniu 1 marca 2022 r. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ukraiński dostęp do internetu jest zakłócany w wyniku szkód spowodowanych przy okazji rosyjskich ataków na infrastrukturę. W ciągu ostatniego tygodnia przerwy w dostępie do internetu odnotowano w Mariupolu, Sumach, Kijowie i Charkowie" - napisano.

