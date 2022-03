Rosyjscy żołnierze używają do kamuflażu czołgów i pojazdów opancerzonych gałęzi, siana, a nawet dywanów, co analitycy uważają za brak wyrafinowania i dowód na nieprzygotowanie Rosjan do prowadzenia długotrwałej wojny na Ukrainie - pisze w środę "Washington Post".

Na jednym z nagrań widać rosyjski transporter opancerzony, który został przykryty "czymś, co przypomina młode sosny" - informuje amerykański dziennik. Reklama Na innych filmikach rosyjskie pojazdy są przykryte sianem, dywanami czy innego rodzaju ciężkim materiałem. https://cutt.ly/lDR3LAS https://cutt.ly/jDR8iL8 "To widok, który trąci desperacją" - skomentował Mike Jason, emerytowany oficer wojsk USA, który służył w Iraku i Afganistanie. Tkaniny mogą pomóc w ukryciu, ale mają ograniczone zastosowanie w czasach dronów i zdjęć satelitarnych, sprawiając, że kamuflaż ma na celu głównie oszukanie ludzkich oczu - ocenił Jason. Dominic Raab: Rosja nie raz pokazała, że nie można ufać jej słowom Zobacz również Brak nowoczesnej siatki maskującej jest najnowszym przykładem tego, co analitycy nazywają szeregiem taktycznych błędów Rosjan od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę - pisze "Washington Post". Rob Lee, przedstawiciel amerykańskiego think tanku FPRI, uważa, że nieprofesjonalny rosyjski kamuflaż może "świadczyć o nadmiernej pewności rosyjskich dowódców, że ta wojna będzie łatwa, a ukraiński rząd szybko upadnie"