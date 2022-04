"W ciągu ostatniego tygodnia nastąpiła koncentracja rosyjskiej aktywności lotniczej na południowo-wschodniej Ukrainie, co prawdopodobnie jest wynikiem skupienia się rosyjskich operacji wojskowych w tym rejonie. Pomimo podejmowanych przez Rosję wysiłków zmierzających do zmniejszenia ukraińskiego potencjału obrony powietrznej, Ukraina nadal stanowi poważne wyzwanie dla rosyjskich operacji powietrznych i rakietowych. W związku z tym rosyjskie samoloty są nadal podatne na ataki systemów obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu. Niezdolność Rosji do odnalezienia i zniszczenia systemów obrony powietrznej poważnie utrudniła jej wysiłki na rzecz uzyskania rozległej kontroli w powietrzu, co z kolei znacząco wpłynęło na jej zdolność do wspierania postępów sił lądowych na wielu frontach" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Reklama