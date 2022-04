"Pierwszy Leopard 1 może zostać dostarczony w ciągu sześciu tygodni" - powiedział szef firmy Armin Papperger w wywiadzie dla "Handelsblatt". Warunkiem wstępnym jest zgoda rządu niemieckiego.

Reklama

Według szefa Rheinmetall, firma może dostarczyć siłom zbrojnym Ukrainy do 50 czołgów Leopard 1. Są to stare zapasy z innych armii. Często zwracają one dostawcom zużyty i wycofany z eksploatacji sprzęt.

Reklama

Obecnie sprawdzany jest stan techniczny pojazdów - powiedział Papperger. Dostawa mogłaby zostać zrealizowana za pośrednictwem spółki zależnej Rheinmetall Italia i potrwać do trzech miesięcy.

Ukraina wielokrotnie zwracała się do państw zachodnich o czołgi do odparcia rosyjskiego ataku - przypomina dziennik.

Federalny minister gospodarki Robert Habeck nie chciał komentować w poniedziałek, czy zostanie wydane pozwolenie na dostawę czołgów. "Zdecydowaliśmy się nie bez powodu, że nie będziemy rozmawiać o konkretnych dostawach broni, rodzajach i sposobach" – powiedział w Berlinie cytowany przez "Handelsblatt" Habeck.

Minister zasugerował jednak możliwość dalszych dostaw na Ukrainę. Niemcy podjęły zobowiązanie, decydując się na wsparcie Ukrainy bronią. "Broń musi być dostarczona szybko, ponieważ wkrótce nastąpi atak wojsk rosyjskich na wschodniej Ukrainę" - powiedział Habeck.