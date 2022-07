"Pierwsza tura ukraińskich żołnierzy przybyła niedawno do Wielkiej Brytanii. (...) przejdą kursy oparte na brytyjskim podstawowym szkoleniu żołnierzy. Obejmują one szkolenie z zakresu (obsługi) broni, pierwszej pomocy na polu walki, terenoznawstwa, taktyki patrolowania oraz szkolenie z zakresu prawa konfliktów zbrojnych. Każdy kurs będzie trwał kilka tygodni. Naszą ambicją jest zwiększenie skali i częstotliwości tych kursów, zgodnie z potrzebami ukraińskimi" - powiedział Wallace we wtorek, składając w Izbie Gmin sprawozdanie na temat sytuacji na Ukrainie.

O tym, że grupa ok. 450 ukraińskich żołnierzy przechodzi obecnie w Wielkiej Brytanii szkolenia, informowały już w miniony czwartek brytyjskie media, które miały możliwość obserwowania ich na jednym z poligonów i rozmowy z żołnierzami.

W połowie czerwca, podczas swojej drugiej od początku wojny wizyty w Kijowie, Johnson zaoferował szkolenie ukraińskich żołnierzy. Według przedstawionego plan, w ciągu 120 dni mogłoby zostać przeszkolonych 10 tys. żołnierzy.

