"W tym szczególnym czasie zapraszamy do udziału w obchodach święta Wojska Polskiego we wszystkich zakątkach naszego kraju. Będziemy zarówno w małych miejscowościach jak i dużych miastach po to, aby każdy mógł wspólnie z żołnierzami świętować zwycięstwo z 1920 roku oraz towarzyszyć żołnierzom w dniu ich święta", czytamy na stronie MON.

Reklama

Gratka dla miłośników militariów

O wyjątkową atmosferę zadbają wojskowi ze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, którzy zaprezentują indywidualne wyposażenie żołnierza oraz sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Wojska Polskiego. Wśród specjalnie przygotowanych na ten czas atrakcji każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie: pokazy umiejętności polskich żołnierzy, koncerty orkiestr wojskowych, czy gry i zabawy dla najmłodszych. Na piknikach nie zabraknie również punktów rekrutacyjnych, w których zainteresowani będą mogli porozmawiać z rekruterami i dowiedzieć się, jak można zostać zawodowym żołnierzem Wojska Polskiego.

Reklama

Gdzie i kiedy odbędą się pikniki wojskowe?

Oto lista lokalizacji pikników organizowanych przez Wojsko Polskie przez cały długi weekend sierpniowy:

12 sierpnia (sobota)

Raszyn (mazowieckie)- Park im. Magdaleny Abakanowicz, ul. J. Wybickiego 7

Żmigród (dolnośląskie) – ul. Czereśniowa, Plac Targowy

Nowe (kujawsko-pomorskie) – Stadion Miejski, ul. Sportowa 2

Biłgoraj (lubelskie) – Autodrom – Tor Wyścigowy, ul. Motorowa 2

Szlichtyngowa (lubuskie) - Rynek

Kamieńsk (łódzkie) – Targowisko Miejskie

Jordanów (małopolskie) – Rynek w Jordanowie, Część Wschodnia (parking samochodowy)

Kietrz (opolskie) – Rynek Mały

Miejsce Piastowe (podkarpackie) – Stadion Piastovii, ul. Dworska

Czarna Białostocka (podlaskie) – Stadion Miejski, ul. Konopnickiej 7

Gniew (pomorskie) – Rynek Główny, pl. Grunwaldzki 1, Pokaz sprzętu – błonie ul. Promowa lub plac parkowy przy OSiR ul. Kłosińskiego 10 (w zależności od pogody)

Kochanowice (śląskie) – Plac przy Gminnym Centrum Kultury i Informacji, ul. Lubliniecka 5

Skalbmierz (świętokrzyskie) – Stadion Sportowy (mały) – ul. Ppor. Sokoła 24

Giżycko (warmińsko-mazurskie) – Plaża miejska w Giżycku, ul. Nadbrzeżna

Szałe (wielkopolskie) – „Mała Plaża Szałe”, ul. Kaliska 159

Chojna (zachodniopomorskie) – pl. Konstytucji 3 Maja

13 sierpnia (niedziela)

Warszawa (mazowieckie) – Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25

Ossów (mazowieckie) – Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie

Tarczyn (mazowieckie) – plac przy ul. Warszawskiej 58

Bierutów (dolnośląskie) – Teren przy hali sportowej OKiS, ul. Krasińskiego 3

Barcin (kujawsko-pomorskie) – Targowisko Miejskie, ul. 4 Stycznia

Radzyń Podlaski (lubelskie) – Park Miejski przy ul. Jana Pawła II

Zbąszynek (lubuskie) – Plac Targowiska, ul. Rynek 2

Drzewica (łódzkie) – Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy, ul. Stawowa 27

Polanka Wielka (małopolskie) – Dworski Park Rekreacyjny, ul. Długa 2

Skarbimierz (opolskie) – Skarbimierz-Osiedle, plac na osiedlu przy ul. Akacjowej

Tyczyn (podkarpackie) – Plac przy Szkole Podstawowej, ul. Pułanek 4

Hajnówka (podlaskie) – Park, ul. Parkowa

Stężyca (pomorskie) – ul. Parkowa 1

Jeleśnia (śląskie) – plac przy Urzędzie Gminy w Jeleśni, ul. Plebańska 1

Zawichost (świętokrzyskie) – ul. Rynek Mały

Lubawa (warmińsko-mazurskie) – Teren OSiR w Lubawie, ul. Łąkowa 8

Miejska Górka (wielkopolskie) – Teren przy hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce, ul. Ignacego Buszy 22

Gościno (zachodniopomorskie) – Skwer przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Ratuszową

14 sierpnia (poniedziałek)

Serock (mazowieckie) – ul. Rynek

Złotoryja (dolnośląskie) – ul. Rynek

Ciechocinek (kujawsko-pomorskie) – Park Zdrojowy, ul. Traugutta 5

Nałęczów (lubelskie) – Plac przed Urzędem Miejskim, ul. Lipowa 3

Pszczew (lubuskie) – Plac Magdaleński, przy ul. Grobla

Uniejów (łódzkie) – ul. Abp. Jakuba Świnki

Grybów (małopolskie) – Stadion Miejski, ul. Grunwaldzka 47

Skoroszyce (opolskie) – Kompleks sportowo-rekreacyjny, ul. Braterstwa Broni 5

Radymno (podkarpackie) – Kąpielisko ZEK, ul. Budowlanych

Nowogród (podlaskie) – Teren k. Skansenu Kurpiowskiego, przy ul. Morskiej

Trąbki Wielkie (pomorskie) – Stadion Miejski, ul. Sportowa 4

Ogrodzieniec (śląskie) – Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy „Kępa”, ul. Spacerowa 52

Bodzentyn (świętokrzyskie) – Pozostałości Pałacu Biskupów Krakowskich, ul. Słoneczna

Pasłęk (warmińsko-mazurskie) – Park Ekologiczny, ul. Partyzantów

Dąbie (wielkopolskie) – Stadion przy ul. Piłsudskiego

Czaplinek (zachodniopomorskie) – Parking nad jeziorem, ul. Złocieniecka 11

15 sierpnia (wtorek)

Warszawa (mazowieckie) PGE Narodowy, Al. Ks. J. Poniatowskiego 1

Radom (mazowieckie) – Zalew Borki

Nowogrodziec (dolnośląskie) – ul. Rynek

Sępólno Krajeńskie (kujawsko-pomorskie) – Park Krajna, ul. Osiedle Leśne

Bychawa (lubelskie) – Park Miejski przy ul. 11 Listopada

Kłodawa (lubuskie) – Błonia przy jeziorze Kłodawskim, ul. Gorzowska

Konstantynów Łódzki (łódzkie) – pl. Kościuszki

Nieciecza (małopolskie) – Stadion Sportowy BRUK-BET Termalica Nieciecza

Dobrodzień (opolskie) – Rynek w Dobrodzieniu (pl. Wolności)

Nowa Sarzyna (podkarpackie) – MOSiR, ul. M. Konopnickiej 2

Łapy (podlaskie) – Stadion Miejski, ul. Leśnikowska 18

Brusy (pomorskie) – ul. Na Zborach 1

Olsztyn (śląskie) – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Zielona 66

Wąchock (świętokrzyskie) – Parking przy Skate Parku, ul. Kolejowa

Stare Juchy (warmińsko-mazurskie) – Boisko do piłki nożnej, ul. Sportowa 1

Ostrowite (wielkopolskie) – Stadion gminny, ul. Jeziorna 37

Nowogard (zachodniopomorskie) – Plac Szarych Szeregów