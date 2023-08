"Kolejna dobra wiadomość dla Wojsk Aeromobilnych. Wysłaliśmy dziś zaproszenie do negocjacji na dostawę 22 wielozadaniowych śmigłowców #AW101, które niebawem zastąpią poradzieckie konstrukcje" - napisał szef MON na Twitterze.

AW101 to wielozadaniowy, trzysilnikowy śmigłowiec opracowany w kooperacji brytyjsko-włoskiej i produkowany w zakładach w angielskim Yeovil i włoskim Vergiate. Masa własna śmigłowca to ok. 11 ton, udźwig - ok. 5 ton.

Na jesienie tego roku do służby mają wejść cztery śmigłowce AW101 przeznaczone dla Marynarki Wojennej, umowę na dostawę których szef MON podpisał w 2019 r. Są to śmigłowce przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych; wyposażone są również w sprzęt medyczny i dostosowane do misji poszukiwawczych i ratowniczych.

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka