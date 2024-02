Umowa na Bobra-3

W środę 28 lutego o godzinie 16, minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z wiceminister Pawłem Bejdą wzięli udział w ceremonii podpisania umowy ramowej z AMZ-KUTNO S.A. Nowa umowa dotyczy nabycia przez armię 280 pojazdów rozpoznawczych w ramach programu kr. Kleszcz. Dostawy pojazdów planowane są na lata 2025-2035.

LOTR (lekki opancerzony transporter rozpoznawczy) jest pojazdem zbudowanym na platformie kołowej 4x4. Ma on wejść na wyposażenie pododdziałów rozpoznawczych Wojsk Lądowych. Zastąpi tym samym wiekowe BRDM-2, czyli maszyny, których masowa produkcja rozpoczęła się w 1963 roku. Nowy pojazd ma zapewnić odpowiedni poziom ochrony załogi, z przeznaczeniem do realizacji zadań rozpoznawczych.

Kleszcz rozwijany był na podstawie umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a konsorcjum polskich podmiotów, w skład którego weszły: AMZ-KUTNO S.A. (lider), Wojskowy Instytut Łączności, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia oraz Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii.

Umowę zawarto w 2013 roku, więc historia pojazdu AMZ Bóbr-3 (bo tak nazywa się opracowany transporter) liczy już ponad dekadę. Początkowo zakładano, że do 2016 roku gotowy będzie prototyp, ale z powodu znacznych opóźnień testy zakończyły się dopiero ostatnio. Kilka lat temu mówiono o potrzebie posiadania 244 takich transporterów.

Rozpoznanie to oczy i uszy wojska

Zakup ten jest koniecznością. BRDM-2 od wielu lat nie nadają się na współczesne pole walki. Tymczasem trudno nie doceniać znaczenia nowoczesnych środków rozpoznawczych.

Rozpoznanie jest dziś bardzo potrzebne, co udowadnia przykład wojny na Ukrainie. Oczy i uszy polskiej armii będą pochodziły właśnie z Kutna, dając dodatkowo miejsca pracy. Chcemy, żeby była bezpieczna, to nasz priorytet — mówił minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dużą zaletą jest fakt, że produkt ten jest produkowany w kraju.

Naszym celem będzie to, żeby jak najwięcej pieniędzy zostawało w polskich zakładach zbrojeniowych. Dziś mamy przykład, że krajowy przemysł zbrojeniowy może mieć istotny udział w procesie modernizacji — skomentował umowę wiceminister Paweł Bejda.

Jaki jest Bóbr?

Pojazd ma nie tylko zapewniać odpowiedni poziom ochrony załogi, ale być zaprojektowany z myślą do dynamicznego i ciągłego zdobywania oraz pozyskiwania, a także gromadzenia informacji o przeciwniku i środowisku pola walki oraz ich przetwarzania i przekazywania w formie zaszyfrowanych danych rozpoznawczych, niezbędnych do przygotowania oraz prowadzenia działań w każdych warunkach atmosferycznych i każdej porze dnia oraz nocy do 5 dób.

Załogę pojazdu stanowi jedna drużyna rozpoznawcza składająca się z 5 żołnierzy. LOTR umożliwia transport załogi wraz z wyposażeniem osobistym oraz rozpoznawczym, a także wsparcie ogniowe przy wykorzystaniu broni pokładowej, zwalczanie lekko opancerzonych pojazdów, nisko lecących celów powietrznych oraz siły żywej. Do zalet można zaliczyć także możliwość pływania oraz brodzenia.