Amerykańskie czołgi dla Republiki Chińskiej. Amerykanie dostarczyli Tajwanowi pierwszą partię czołgów Abrams

Pierwsza partia czołgów Abrams przybyła do Tajwanu w weekend i została dostarczona dziś rano do ośrodka szkoleniowego wojsk lądowych. Są to obecnie najnowocześniejsze czołgi w posiadaniu Republiki Chińskiej (oficjalna nazwa Tajwanu - przyp. red).