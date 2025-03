Reklama

Amerykański dron strącony nad Jemenem

Jemeńskie władze powiązane z ruchem Huti ogłosiły, że 3 marca udało im się zestrzelić amerykański bezzałogowy statek powietrzny MQ-9 Reaper. Według oficjalnych informacji maszyna miała naruszyć jemeńską przestrzeń powietrzną nad prowincją Al-Hudajda.

Informacje o utracie drona pośrednio potwierdziła również strona amerykańska. Według telewizji Al Arabiya, która powołuje się na źródła w Departamencie Obrony USA, Pentagon stracił kontakt z MQ-9 w rejonie Morza Czerwonego. Jak dotąd nie podano oficjalnych przyczyn incydentu, ale Huti twierdzą, że to oni przeprowadzili skuteczny atak na drona.

Piętnaście zestrzeleń w ciągu półtora roku

Według jemeńskich bojowników, to już piętnasty przypadek zestrzelenia MQ-9 Reaper przez ich siły od jesieni 2023 roku, kiedy otwarcie zadeklarowali wsparcie dla Palestyńczyków. Co ciekawe, co najmniej jedenaście z tych strąceń zostało udokumentowanych na nagraniach wideo.

MQ-9 Reaper to jeden z kluczowych elementów amerykańskiego systemu rozpoznania i uderzeń z powietrza. Każda maszyna jest wartą miliony dolarów inwestycją w nowoczesne technologie wojskowe, a ich kolejne strącenia przez siły Huti budzą pytania o skuteczność amerykańskich operacji w regionie.

MQ-9 Reaper – dron o imponujących możliwościach

Bezzałogowy MQ-9 Reaper to zaawansowany dron bojowy, który może pełnić zarówno funkcje rozpoznawcze, jak i uderzeniowe. Jego zasięg wynosi do 5900 km, a czas lotu dochodzi do 28 godzin, co czyni go idealnym narzędziem do długotrwałych misji nad wrogim terytorium.

Reaper osiąga prędkość maksymalną 480 km/h, a jego operacyjny pułap to 15 200 metrów. Może przenosić do 1360 kg uzbrojenia, w tym rakiety Hellfire i bomby kierowane, co czyni go jednym z najgroźniejszych bezzałogowych statków powietrznych na świecie.

Polska również korzysta z MQ-9 Reaper

Choć drony MQ-9 Reaper są kojarzone głównie z amerykańską armią, ich obecność można zauważyć także w Polsce. Od 2018 roku w Mirosławcu stacjonuje amerykańska jednostka wyposażona w te maszyny. W 2022 roku polskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o leasingu MQ-9A Reaper dla polskiej armii, co pozwala na wykorzystanie ich do celów rozpoznawczych do czasu pozyskania własnych systemów bezzałogowych.

Czy zestrzelenia MQ-9 Reaper zmienią sytuację w regionie?

Huti udowodnili, że są w stanie skutecznie zwalczać nawet najbardziej zaawansowane drony amerykańskie. Seria zestrzeleń MQ-9 Reaper może wpłynąć na strategię USA w Jemenie oraz podważyć skuteczność dronów w trudnych warunkach bojowych.

Pytanie, jak długo Amerykanie będą tolerować takie straty i czy zdecydują się na zmiany w swojej taktyce? Jedno jest pewne – MQ-9 Reaper to kluczowy element współczesnej wojny, ale jego skuteczność w regionach objętych konfliktem z udziałem profesjonalnych armii jest coraz bardziej podważana.