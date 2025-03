Gdy przed dwoma dniami pojawiły się sugestie i sygnały ze strony prezydenta Macrona, że jeśli USA wycofają znad Europy swój parasol nuklearny, to Francja mogłaby zająć ich miejsce, zaczęto też zerkać w stronę Wielkiej Brytanii. Kraj ten bowiem jest drugim, obok Francji, który posiada jeszcze własne siły atomowe.

Wielka Brytania nie ma własnej broni jądrowej?

Zanim jednak na dobre rozpoczęły się dyskusje, czy Wielka Brytania powinna pójść śladem Francji, na głowy zwolenników takiego rozwiązania wylano wiadro zimnej wody. A zrobił to „The Times”, który przeanalizował pochodzenie brytyjskiego arsenału atomowego i doszedł do niewesołych wniosków. Problem zaczyna się już w chwili, gdy spojrzy się na rakiety, służące do przenoszenia brytyjskich głowic atomowych.

„Są to amerykańskie Trident II D5, które mają zasięg ponad 12 000 km i mogą przenosić do 8 głowic bojowych. I choć należą do Wielkiej Brytanii, obsługują je Amerykanie” – czytamy w publikacji.

Nie oznacza to jednoznacznie, że USA muszą każdorazowo wyrazić zgodę na ich odpalenie, gdyż jak informuje The Times, Wielka Brytania ma w tej kwestii autonomię. Problem pojawia się nieco głębiej, bowiem każda z rakiet co pewien czas musi być serwisowana i przejść niezbędny przegląd. A tego już dokonuje się w USA.

„Donald Trump może narzucić dodatkowe warunki lub nawet anulować wszelkie umowy z Wielką Brytanią dotyczące ich konserwacji i wykorzystać to jako dźwignię nacisku. A wszystkie działania zwolenników Trumpa wprost wskazują, że taki scenariusz jest całkiem możliwy” – informuje ukraiński portal militarny Defence Express.

Jaki arsenał jądrowy ma Wielka Brytania

Podobnie jest, jak podkreślają specjaliści, z głowicami Holbrook, stosowanymi w brytyjskich rakietach, które również mają mieć związek z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym. Chodzić ma o systemy naciągu, generatory neutronów i system przesyłu gazu.

„Oficjalnie uważa się je za broń wyłącznie brytyjską, jednak istnieje twierdzenie, częściowo potwierdzone przez parlamentarną debatę z 2009 r. na temat produkcji głowic Holbrook Mk4A, że niektóre ich podzespoły są amerykańskie” – przypomina Defence Express.

Wielka Brytania posiada obecnie około 260 głowic jądrowych, rozmieszczonych na okrętach atomowych klasy Vanguard. Mogą one przenosić po 16 rakiet.