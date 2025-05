W poniedziałek rosyjskie kanały telegramowe donosiły, że Siły Zbrojne Ukrainy zaatakowały granice obwodu kurskiego w zachodniej Rosji w nowym miejscu. Oddziały o nieznanej sile uderzyły od strony wsi Ryżiwka (obwód sumski w Ukrainie) w kierunku miejscowości Tiotkino po rosyjskiej stronie, około 50 km od Sudży (kilka miesięcy temu miejscowość znajdowała się w centrum terytoriów Rosji okupowanych przez Ukrainę).

Poza tym ukraiński pojazd inżynieryjny IMR-2 był widziny jak usuwał umocnienia na granicy w rejonie wsi Nowyj Put, około 17 km na wschód od Tiotkina.

Nowa ofensywa w obwodzie kurskim. Ukraińcy zniszczyli most

"W ramach operacji Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły most we wsi Zwannoje (20 km na północny wschód od Tiotkina – red.), aby uniemożliwić przerzut rezerw Rosji, tak jak miało to miejsce podczas innych prób natarcia wroga" – czytamy na rosyjskim kanale Informator Militarny.

Rosyjscy blogerzy informują, że walki są zażarte. Twierdzą, że Ukraińcy stracili już kilka wozów bojowych piechoty, pojazd wsparcia inżynieryjnego, a także pojazd rozminowujący Ur-77 Meteorit.

Amerykański think tank Instytut Badań nad Wojną (ISW), który monitoruje wojnę w Ukrainie, póki co nie odnotował starć w tym rejonie obwodu kurskiego. W najnowszym raporcie podano jedynie, iż rosyjskie siły walczą z ukraińskimi oddziałami wokół Gujewa, około 10 km na południe od Sudży.

Walki w obwodzie kurskim. Jest komunikat gen. Syrskiego

W poniedziałek dowódca ukraińskiej armii gen. Ołeksandr Syrski napisał na Facebooku, że "większość celów operacji w obwodzie kurskim została osiągnięta". "Dzięki naszym aktywnym działaniom w obwodzie kurskim udało nam się zapobiec ofensywnej kampanii wroga w obwodach sumskim i charkowskim" – czytamy w jego wpisie.

Dodał, że liczebną przewagę wroga można zniwelować tylko niekonwencjonalnymi działaniami. "To była istota operacji kurskiej. Zaskoczyliśmy wroga. Ukraina pokazała, że jest w stanie kontratakować, walczyć i pokonać wroga, w tym na jego własnej ziemi" – napisał szef SZU.