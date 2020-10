Uzyskanie statusu osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej (pre-settled status) jest konieczne, by można było pozostać w Wielkiej Brytanii po upływie okresu przejściowego po brexicie. Wnioski takie można składać do 30 czerwca 2021 r.

Jak wynika z opublikowanych w czwartek statystyk, do końca września złożono 4,06 mln wniosków, z czego rozpatrzono już 3,88 mln. Spośród rozpatrzonych aplikacji, 56 proc. je składających otrzymało status osoby osiedlonej, niecałe 42 proc. - tymczasowy status osoby osiedlonej, 0,4 proc. - go odmówiono, zaś po 1 proc. to wnioski wycofane i nieważne. To, czy wnioskodawca uzyskuje status osoby osiedlonej, czy tymczasowy status osoby osiedlonej zależy od czasu pobytu w Wielkiej Brytanii, czy jest on dłuższy, czy krótszy niż pięć lat.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii złożono 3,693 mln wniosków, w Szkocji - 204,7 tys., w Walii - 67,2 tys., zaś w Irlandii Północnej - 66,3 tys. W opublikowanych w czwartek statystykach nie podano danych o obywatelstwie składających wnioski, ale w poprzednim raporcie, według stanu na koniec czerwca, najwięcej w tej grupie było Polaków - wniosek taki złożyło 718 620 obywateli polskich, z czego 548 290 uzyskało status osoby osiedlonej, zaś 123 070 - tymczasowy status osoby osiedlonej.

Kevin Foster w rozmowie z PAP przyznał, że epidemia koronawirusa nieco wpłynęła na liczbę składanych wniosków. "Wprawdzie zdecydowana większość jest składana przez internet, zatem mimo epidemii proces jest normalnie kontynuowany, ale w oczywisty sposób niepewność związana z sytuacją gospodarczą, która tak samo dotyczy Wielkiej Brytanii, jak Polski, czy każdego innego kraju, mogła wpłynąć na decyzję części osób o pozostaniu w Wielkiej Brytanii" - powiedział.

"Jesteśmy zadowoleni z tego, że tylu obywateli UE złożyło wniosek, w tym ponad 700 tys. Polaków, i chcielibyśmy, żeby wszyscy, którzy zamierzają pozostać w Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego, a jeszcze tego nie zrobili, złożyli ten wniosek. Ten proces jest prosty, szybki i bezpłatny" - podkreślił.

Brytyjski rząd rozpoczął przyjmowanie wniosków o status osoby osiedlonej 30 marca 2019 r. Poziom miliona aplikacji przekroczony został 15 sierpnia 2019 r., dwóch milionów - 9 października 2019 r., a trzech milionów - 6 lutego 2020 r.