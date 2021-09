Wyjątkiem będą osoby mające status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w Wielkiej Brytanii, które uzyskały go na podstawie dowodu osobistego - w ich przypadku wjazd na podstawie dowodu osobistego będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku.

Jak wyjaśnia ambasada, osoby mające status osoby osiedlonej co do zasady powinny przekraczać granicę brytyjską na podstawie tego dokumentu tożsamości, który został powiązany z ich profilem cyfrowym w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE (EU Settlement Scheme), a w przypadku zmiany dokumentu tożsamości należy niezwłocznie zaktualizować dane logując się do swojego cyfrowego profilu osoby osiedlonej. Wniosek o status osoby osiedlonej można było powiązać albo z paszportem, albo z dowodem osobistym.

Po 1 października 2021 roku będzie możliwy wyjazd z Wielkiej Brytanii do Polski na podstawie dowodu osobistego, o ile linie lotnicze lub inny przewoźnik akceptują taki rodzaj dokumentu tożsamości jako dokument podróży - dodaje ambasada.

Brytyjskie MSW podało w zeszłym tygodniu, że wniosek o status osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowo osiedlonej (pre-settled status) złożyło 1,1 mln obywateli polskich, z czego do 30 czerwca rozpatrzono 1,007 mln wniosków, a spośród tych 97 proc. zakończyło się przyznaniem statusu.