Wyjątkiem będą osoby mające status osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowo osiedlonej (pre-settled status) w Wielkiej Brytanii, które uzyskały go na podstawie dowodu osobistego - w ich przypadku wjazd z dowodem będzie możliwy co najmniej do końca 2025 roku.

Jak wyjaśnia konsul, osoby mające status osoby osiedlonej co do zasady powinny przekraczać granicę brytyjską na podstawie tego dokumentu tożsamości, który został powiązany z ich profilem cyfrowym w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE (EU Settlement Scheme). Wniosek o status osoby osiedlonej można było powiązać albo z paszportem, albo z dowodem osobistym.

"Ponieważ jednak po zmianie przepisów mogą się pojawić pewne wątpliwości, także po stronie brytyjskich urzędników imigracyjnych, zachęcamy, żeby podróżować z dokumentem paszportowym, czyli paszportem biometrycznym lub paszportem tymczasowym. To zawsze jest najpewniejszy sposób przekraczania granicy" – mówi Mateusz Stąsiek.

Przypomina, żeby przed podróżą sprawdzić datę ważności paszportu, to czy nie jest on zniszczony bądź uszkodzony, a także, by ci, którzy mają status osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w przypadku zmiany dokumentu tożsamości niezwłocznie zaktualizować dane logując się do swojego cyfrowego profilu osoby osiedlonej.

Po 1 października 2021 roku będzie możliwy wyjazd z Wielkiej Brytanii do Polski na podstawie dowodu osobistego – o ile linie lotnicze lub inny przewoźnik akceptują taki rodzaj dokumentu tożsamości jako dokument podróży – dodaje konsul. Zachęca, by przed podróżą bądź w razie wątpliwości sprawdzać informacje na stronie internetowej oraz profile Ambasady RP w mediach społecznościowych.

"Szczególnie na zmianę przepisów uczulamy kierowców w transporcie towarowym i pasażerskim, bo oni regularnie przekraczają granicę i często robią to korzystając z dowodu osobistego. Ważne, by pamiętali, by używać paszportu, aby zapobiec sytuacji, w której nie zostaną wpuszczeni wioząc np. szybko psujące się towary" – podkreśla konsul generalny.