Władze Stanów Zjednoczonych „złośliwie oczerniają” integrację sektora cywilnego i wojskowego w Chinach – ocenił Wang na rutynowym briefingu prasowym w Pekinie. Zapowiedział, że rząd ChRL będzie stanowczo bronił interesów chińskich firm.

Trump wydał w czwartek rozporządzenie wykonawcze, zgodnie z którym od 11 stycznia 2021 roku amerykańskim podmiotom nie będzie wolno inwestować w papiery wartościowe chińskich firm, będących własnością sił zbrojnych ChRL lub kontrolowanych przez nie.

Rozporządzenie dotyczy firm, które Pentagon określił jako powiązane z chińską armią, w tym takich gigantów, jak China Telecom Corp Ltd., China Mobile Ltd. czy producent sprzętu do inwigilacji Hikvision.

Stosunki amerykańsko-chińskie określane są obecnie jako najgorsze od dziesięcioleci. Waszyngton obwinia Pekin o pandemię koronawirusa, zarzuca mu kradzież własności intelektualnej, łamanie praw człowieka i ograniczanie autonomii Hongkongu. Władze USA starają się również przekonać sojuszników, by nie korzystali z chińskiego sprzętu przy budowie infrastruktury telekomunikacyjnej.