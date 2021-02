Morawiecki, pytany na wtorkowej konferencji prasowej o współpracę gospodarczą między Polską a Chinami, podkreślił, że Polska gotowa jest współpracować ze wszystkimi partnerami, a Chiny to potężny partner gospodarczy dla wielu krajów, ale - dodał - "niestety, w naszym przypadku istnieje ogromny deficyt w handlu".

"Import z Chin to ponad 26 mld (dolarów - PAP), a eksport z Polski do Chin nieco poniżej 3 mld (dolarów - PAP). Dlatego dążymy od lat do przynajmniej zmniejszania się tej luki. O to apelujemy do naszych chińskich partnerów. Nasza współpraca układałaby się dużo lepiej, gdybyśmy mogli zaproponować, czy otrzymać od naszych partnerów chińskich realne instrumenty poprawy tej nierównowagi w handlu międzynarodowym" - zaznaczył premier.

Zwrócił też uwagę, że w ramach Szczytu Przywódców Europy Środkowo-Wschodniej i Chin (17+1) prowadzone są rozmowy gospodarcze. Zaznaczył, że inwestorzy coraz bardziej zainteresowani są polskim rynkiem, ale - zastrzegł - jest to "mechanizm naczyń połączonych".