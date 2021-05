Plaża graniczy z parkiem narodowym Western Area położonym niedaleko stolicy kraju Freetown. W rezerwacie mieszkają zwierzęta zagrożone wyginięciem, takie jak m.in. łuskowce czy dujkery (małe antylopy). Z kolei w wodach przybrzeżnych żyją m.in. sardynki, barakudy oraz graniki wielkie (duże ryby ważące średnio 60 kg i osiągające 1,5 m). Jak podał "The Guardian", połowy w tych okolicach stanowią 70 proc. krajowego rybołówstwa.

Umowa zawarta między Sierra Leone a Chinami obejmuje 100 hektarów, w tym tereny chronionych lasów, co zdaniem przyrodników, aktywistów oraz właścicieli ziem w okolicy jest "katastrofą humanitarną i ekologiczną". Media społecznościowe donosiły o tym, że powstanie tam wytwórnia mączki rybnej, czemu jednak zaprzeczył rząd sierraleoński wskazując, że zostanie wybudowany jedynie port dla statków rybackich, głównie łowiących tuńczyka i eksportujących ryby na rynki międzynarodowe. Zdaniem władz to właśnie ta część wybrzeża kraju liczącego 400 km jest "najbardziej odpowiednim" miejscem do realizacji inwestycji. Ministerstwo finansów ma przeznaczyć łącznie 13,4 mln dolarów na wypłatę odszkodowań właścicielom okolicznych ziem.

Organizacje pozarządowe, takie jak Institute for Legal Research and Advocacy for Justice (ILRAJ) i Namati Sierra Leone, wystosowały do rządu list, w którym domagają się udostępnienia publicznie informacji, m.in. raportu, który wyjaśnia, dlaczego ta lokalizacja jest "najbardziej odpowiednia", a także kopii umowy pomiędzy Sierra Leone a Chinami. Stwierdziły również, że inwestycja zniszczy lasy deszczowe, zrujnuje gospodarkę rybną w okolicy, zanieczyści ekosystemy i wpłynie negatywnie na turystykę.