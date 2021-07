"ANSSI zajmuje się obecnie dużą kampanią włamań, które mają wpływ na wiele francuskich podmiotów. Ataki wciąż trwają i są kierowane przez grupę publicznie określaną jako APT31" – zakomunikowała ANSSI w ostrzeżeniu.

"Z naszego śledztwa wynika, że cyberprzestępcy wykorzystują sieć zhakowanych routerów domowych jako operacyjne skrzynki przekaźnikowe w celu wykonywania niewidzialnego rozpoznania, a także ataków" – wyjaśniono.

W czerwcu br. norweskie tajne służby policyjne poinformowały, że grupa cyberszpiegowska APT31 była odpowiedzialna za włamanie w 2018 r. do rządowej sieci informatycznej. Śledczy nie znaleźli jednak wówczas żadnych dowodów na to, że chińscy hakerzy wykradli tajemnice państwowe lub dane osobowe obywateli Norwegii.

APT31 to również ta sama grupa, którą fińscy parlamentarzyści oskarżyli o włamanie do wewnętrznych systemów IT parlamentu jesienią 2020 roku.