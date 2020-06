Rosja uważnie śledzi wypowiedzi w USA na temat możliwego przerzucenia części kontyngentu amerykańskiego z Niemiec do Polski - oświadczył w czwartek wiceszef MSZ Rosji Aleksandr Gruszko. Ostrzegł on, że Rosja podejmie kroki, by zapewnić sobie bezpieczeństwo.

"Oczywiście, uważnie śledzimy zapowiedzi w Waszyngtonie, dotyczące możliwego przemieszczenia części kontyngentu amerykańskiego z Niemiec do Polski" - powiedział Gruszko, cytowany przez agencję RIA Nowosti. Przekazał on, że Rosja "będzie się temu przyglądać nie tylko z punktu widzenia konsekwencji wojskowych dla bezpieczeństwa regionalnego, w tym dla prawowitych interesów Rosji i jej sojuszników, głównie Białorusi", ale i pod kątem przestrzegania Aktu Stanowiącego Rosja-NATO. Gruszko ocenił, że Stany Zjednoczone mogą zdecydować się na - jak to określił - naruszenie Aktu Stanowiącego Rosja-NATO. Wspomniał w tym kontekście o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z układu INF o likwidacji rakiet średniego i krótszego zasięgu. "Z tego względu będziemy uważnie śledzić to, jaką ostatecznie konfigurację przyjmą siły zbrojne USA w Europie. W razie konieczności podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia prawomocnych interesów dotyczących zdolności obronnych i bezpieczeństwa Rosji" - powiedział wiceszef MSZ.