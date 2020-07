W ostatnim czasie Akademik Czerski był wykazywany w dokumentach jako własność Samarskiego Ciepłowniczego Funduszu Majątkowego (STIF), spółki należącej do Gazpromu. W najnowszym ogłoszonym przez Gazprom wykazie powiązanych z nim spółek STIF już nie figuruje - podał dziennik "Kommiersant" i portal RBK. Jednocześnie STIF nadal istnieje jako podmiot prawny i nie zmieniał nazwy.

Jego zniknięcie z dokumentów Gazpromu oznacza, że spółka zmieniła właściciela - ocenia RBK. Portal dodaje, że STIF mógł także skorzystać z prawa do nieogłaszania publicznie niektórych danych ze względu na ryzyko sankcji. Takie prawo przyznał firmom rząd Rosji w rozporządzeniu z kwietnia 2019 roku.

Do początku 2020 roku właścicielem Akademika Czerskiego była spółka Gazprom Fłot. Należały do niej również jednostki pomocnicze: Ostap Szeremeta i Iwan Sidorenko. W czerwcu br. Akademik Czerski przeszedł w posiadanie podległego Gazpromowi STIF. Obecnie również Ostap Szeremeta i Iwan Sidorenko nie są wykazane jako własność Gazprom Fłotu; z rejestru firm wynika, że dwie jednostki pomocnicze należą do powołanej w kwietniu br. firmy o nazwie Nobility. Jako niepubliczna spółka nie musi ona wykazywać swoich właścicieli.

Te zmiany własnościowe są istotne ze względu na ryzyko nowych sankcji USA na podmioty zaangażowane w budowę Nord Stream 2.

Gazprom - jak twierdzą eksperci - potrzebuje co najmniej dwóch miesięcy na ułożenie po dnie Bałtyku pozostałych 160 km gazociągu Nord Stream 2. Na początku lipca władze Danii, na prośbę operatora Nord Stream 2, zgodziły się na wykorzystanie na wodach tego kraju statków niewyposażonych w system dynamicznego pozycjonowania (DP). Akademik Czerski jest wyposażony w system DP, ale nie ma go jednostka Fortuna, która - jak się ocenia - również miałaby brać udział w układaniu ostatniego odcinka gazociągu.

Obie jednostki są obecnie w niemieckim porcie Mukran, czyli terminalu promowym koło Sassnitz w północno-wschodniej części wyspy Rugia. W tym porcie znajduje się terminal logistyczny budowy Nord Stream 2. Przechowywane są tam m.in. rury używane do układania gazociągu.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)