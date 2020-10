Putin przedstawił tę propozycję na posiedzeniu rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Jak ocenił, przedłużenie układu bez żadnych warunków choćby na jeden rok umożliwi przeprowadzenie merytorycznych rozmów na jego temat. "Byłoby nadzwyczaj smutne, gdyby układ w ogóle przestał istnieć i nie zostałby zamieniony przez inny fundamentalny dokument podobnego rodzaju" - powiedział prezydent Rosji.

Podkreślił także, że układ Nowy START "działał sprawnie przez poprzednie lata i spełniał swoją zasadniczą rolę, którą było ograniczanie i powstrzymywanie wyścigu zbrojeń oraz kontrola zbrojeń".

Putin przyznał przy tym, że Rosja ma teraz "nowe systemy uzbrojenia, których amerykańska strona nie posiada". Jednak - zapewnił - Rosja nie odmawia dyskusji również na temat tego aspektu.

Nowy START wygaśnie w lutym 2021 roku, jeśli strony nie uzgodnią jego przedłużenia. We wtorek USA poinformowały, że w sprawie przyszłych losów układu "co do zasady istnieje porozumienie na najwyższym szczeblu" pomiędzy rządami dwóch państw.

Jak mówił wysłannik prezydenta USA ds. kontroli zbrojeń Marshall Billingslea, Waszyngton jest gotów do przedłużenia traktatu "na pewien okres" pod warunkiem, że Rosja zgodzi się na ograniczenie lub zamrożenie swojego arsenału nuklearnego, a USA są gotowe zrobić to samo.

Układ Nowy START (o dalszej redukcji i ograniczeniu ofensywnych zbrojeń strategicznych) został podpisany w kwietniu 2010 roku w Pradze przez ówczesnych prezydentów USA i Rosji, Baracka Obamę i Dmitrija Miedwiediewa. Wszedł w życie w lutym 2011 roku. Zakłada znaczną redukcję pocisków i głowic nuklearnych po obu stronach. Pozwala też na 18 inspekcji obiektów wojskowych rocznie.