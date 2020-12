Obecnie w magazynach w Rosji znajduje się około 500 tys. dawek Sputnika V - powiedział Meduzie urzędnik szczebla federalnego oraz rozmówca z branży farmaceutycznej. Każda dawka szczepionki składa się z dwóch komponentów, które są podawane - według różnych źródeł - w odstępie dwóch bądź trzech tygodni.

O ile pierwszy komponent Sputnika V wyprodukowano już w dużej ilości, to z powodów technologicznych są problemy ze stabilnością dostaw drugiego komponentu - pisze Meduza. Okazał się on "bardziej kapryśny" podczas produkcji, która wymaga innej technologii niż pierwszy komponent.

Jak zauważają autorzy materiału, w tej sytuacji rozpoczęcie kampanii szczepień jest możliwe, ale trudne będzie ukończenie szczepienia.

Sputnik V powstaje w ilościach przemysłowych w dwóch zakładach farmaceutycznych: Generium i Binnofarm. Wkrótce powinna dołączyć do nich trzecia - firma Biocad z Petersburga. Zapowiadała ona, że w grudniu wyprodukuje około miliona dawek Sputnika V. Źródło Meduzy w jednej z firm-producentów powiedział, że pierwszą dawkę mogą teraz wytwarzać wszystkie trzy zakłady. "Jednak drugiej dawki jest za mało i nikt teraz nie powie, ile jej jest obecnie" - powiedziało źródło.

Prezydent Władimir Putin mówił w czwartek, że w najbliższym czasie ilość preparatu Sputnik V przekroczy liczbę 2 milionów dawek.

Według jednego ze źródeł cytowanych przez niezależny portal zmieniła się teraz koncepcja szczepień: między podaniem pierwszego i drugiego składnika może minąć nawet 50 dni. Z tego powodu jako "całkowicie realne" źródło to ocenia zaszczepienie dwóch milionów osób do końca roku, z zastrzeżeniem, że otrzymają one tylko pierwszy składnik.

Rozmówcy portalu oceniają, że dopracowanie procesów technologicznych i instalacja dodatkowego sprzętu, potrzebnego do produkcji drugiego składnika Sputnika V, zajmie około półtora miesiąca.