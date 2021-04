"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, że p. Nawalny jest trzymany w warunkach, które mogą stanowić tortury lub okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie w ośrodku, który nie spełnia międzynarodowych standardów" - napisała w oświadczeniu czwórka niezależnych ekspertów powołanych przez ONZ do zbadania sprawy.

Sprawozdawcy wyrazili również "skrajne zaniepokojenie" tym, że obecne zagrożenie dla życia Nawalnego w połączeniu z poprzednimi atakami na niego "stanowią część celowego odwetu" za krytykę rosyjskich władz.

"Wzywamy rosyjskie władze, by zapewniły p. Nawalnemu dostęp do jego własnych lekarzy i by pozwoliły mu na ewakuację za granicę z pilnych powodów medycznych, tak jak to zrobiły w sierpniu 2020 r." - napisali eksperci, nawiązując do zamachu z użyciem broni chemicznej na opozycjonistę.

Jest to już trzeci oficjalny list ekspertów ONZ w sprawie Nawalnego. Poprzednie, z sierpnia i grudnia 2020 r., dotyczyły jego otrucia i próby zabójstwa.

Czwórka powołanych przez ONZ ekspertów to pochodząca z Bangladeszu prawniczka Irene Khan, ekspertka ds. wolności słowa, szwajcarski prawnik Nils Melzer, specjalizujący się w sprawach tortur, chilijski lekarz Morris Tidball-Binz, specjalny sprawozdawca ds. pozasądowych egzekucji oraz Tlaleng Mokofeng z RPA, sprawozdawczyni ONZ ds. zdrowia. (PAP)