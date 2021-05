"Lista krajów nieprzyjaznych może zostać rozszerzona, chociaż nie chcielibyśmy, by ten wykaz stawał się rozciągnięty. Na razie w konfrontacji z Rosją najbardziej zajadłe stanowisko zajęły właśnie Waszyngton i Praga. To, co widzimy w rozporządzeniu rządu (o włączeniu obu państw na listę "nieprzyjaznych krajów" - PAP) jest odzwierciedleniem faktycznego stanu rzeczy" - powiedział Riabkow.

Wyjaśnił, że Rosja nie otrzymywała dotąd próśb od Stanów Zjednoczonych o usunięcie ich z tej listy. "Nie wiem, na ile to wszystko ma znaczenie dla Waszyngtonu" - zauważył. "Kryterium usunięcia z listy jest zachowanie władz danego państwa i ich gotowość do podjęcia praktycznych kroków" - dodał Riabkow.

Zaznaczył, że Rosja "widzi wiele sygnałów z USA i słyszy słuszne słowa" z ich strony, np. o potrzebie stabilnych relacji i budowania pragmatycznego dialogu. "To wszystko jest zbieżne z naszym podejściem" - zauważył. Niemniej - jak zastrzegł Riabkow - Rosja "nie ma złudzeń co do relacji z USA i nie może być teraz mowy o kolejnym +resecie+" w relacjach rosyjsko-amerykańskim.

Wiceszef MSZ Rosji zapowiedział, że minister Siergiej Ławrow omówi na środowym spotkaniu w Reykjaviku ze swym amerykańskim odpowiednikiem Antonym Blinkenem zarówno kwestie dwustronne, jak i międzynarodowe. "Jeśli chodzi o relacje dwustronne, to w ostatnim czasie rozwijają się one w tendencji spadkowej, którą należy koniecznie przynajmniej zatrzymać" - wskazał Riabkow. Wśród tematów międzynarodowych, które mogą omówić szefowie dyplomacji Rosji i USA, wymienił konflikt bliskowschodni, irański program nuklearny i kontrolę zbrojeń.

23 kwietnia prezydent Władimir Putin podpisał dekret o odpowiedzi Rosji na "nieprzyjazne działania innych państw", który ogranicza możliwość zatrudniania przez ambasady i konsulaty takich krajów obywateli Rosji. Putin polecił, by listę "nieprzyjaznych" krajów określił rząd. 14 maja rząd Rosji zatwierdził listę, na której znalazły się tylko Czechy i Stany Zjednoczone. Wcześniej media wyrażały przypuszczenie, że w wykazie tym mogą się znaleźć Polska i kraje bałtyckie oraz kilka innych państw zachodnich.