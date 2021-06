Podkreśla on, że Biełgorod, jednostka o długości 184 metrów, jest największym okrętem podwodnym zbudowanym w Rosji w ciągu ostatnich 30 lat. Media państwowe informowały, że 25 czerwca Biełgorod, zwodowany w 2019 roku, wypłynął na Morze Białe na swe pierwsze testy na morzu.

Według źródeł rosyjskich Biełgorod, okręt podwodny projektu 09852, jest jednostką eksperymentalną. Wśród jego możliwości wymienia się przenoszenie sześciu Posejdonów. Próby okrętu mają zakończyć się we wrześniu i Biełgorod trafi do końca roku do sił zbrojnych. O przebiegu prac nad samymi Posejdonami brak dokładniejszych informacji.

The Barents Observer podaje, że Biełgorod zostanie przekazany Głównemu Zarządowi Badań Głębinowych (GUGI) ministerstwa obrony Rosji. Nieoficjalnie zarząd ten nazywany jest "podwodnym specnazem" rosyjskiej marynarki wojennej. GUGI użytkuje bazę na wybrzeżu Morza Barentsa.