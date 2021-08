Cele, do których strzelano w trakcie ćwiczeń, imitowały pojazdy pancerne przeciwnika w odległości od 800 do 3000 metrów. Czołgiści przetrenowali też rażenie celów z zakrytych stanowisk ogniowych na odległość do 5 km. Ćwiczenia obejmowały ponadto przejazd czołgów przez przeszkody naturalne, rowy i zapory przeciwczołgowe.

Są to kolejne ćwiczenia sił rosyjskich w Tadżykistanie na tle sytuacji w sąsiednim Afganistanie, gdzie władzę przejęli talibowie. Wcześniej, 23 sierpnia, rosyjscy wojskowi przeprowadzili w górach Tadżykistanu ćwiczenia z wykorzystaniem śmigłowców bojowych i transportowych.