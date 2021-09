Manewry Zapad-2021 nie oznaczają nic dobrego dla Ukrainy - pisze BBC i przypomina, że podczas niedawnej wizyty w Waszyngtonie prezydent Zełenski w rozmowie z szefem Pentagonu Lloydem Austinem określił te ćwiczenia jako jedną z przyczyn wzrostu napięcia między Kijowem i Moskwą. Również szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Iwan Bakanow w komentarzu dla portalu RBK-Ukraina wymienił je wśród zagrożeń dla Ukrainy w najbliższych miesiącach.

Ekspert z Instytutu Badań Strategicznych Mykoła Bielieskow twierdzi, że zagrożenie związane z manewrami jest dla Ukrainy w większej mierze "pośrednie" niż militarne.

"Rosja pokazuje, że jest gotowa, by walczyć z NATO: jeśli przekroczycie czerwone linie, które wyraźnie pokazujemy, to jesteśmy gotowi do walki o swoje interesy. Czy wy jesteście gotowi do walki o te interesy? Które na przykład dla Amerykanów nie są kluczowe. Pokazują więc, że mają i potencjał i opracowane scenariusze" - dodaje.

W ten sposób - uważa analityk - Rosja zmniejsza gotowość NATO do przyjęcia Ukrainy do Sojuszu. "Nawet nie walcząc, rosyjska armia pomaga swojemu politycznemu kierownictwu osiągać kluczowe strategiczne cele w zachodniej części byłego Związku Sowieckiego" - dodaje.

Manewry szkodzą strategicznym interesom Ukrainy - wskazuje portal. "Główną ofiarą w sensie strategicznym, nawet bez zastosowania bezpośrednio sił zbrojnych, jest Ukraina czy nawet Gruzja" - podsumowuje ekspert.

BBC przypomina, że we wrześniu swoje manewry organizuje też Ukraina. Na ukraińskich poligonach oraz na Morzu Czarnym i Azowskim odbędą się ćwiczenia Zjednoczone Wysiłki 2021 z udziałem sił zbrojnych Ukrainy i krajów partnerskich.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w piątek o rozpoczęciu rosyjsko-białoruskich manewrów strategicznych Zapad-2021. Ćwiczenia rozpoczęły się jednocześnie na 14 poligonach, dziewięciu w Rosji i pięciu na Białorusi. Według informacji podanych przez ministerstwo obrony w ćwiczeniach weźmie udział około 200 tys. żołnierzy oraz 80 samolotów i śmigłowców. Zaangażowanych zostanie 760 jednostek sprzętu, w tym 290 czołgów i 15 okrętów.